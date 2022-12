Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.12.22 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Habeck reist nach Namibia und Südafrika

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bricht am Sonntag zu einer fünftägigen Reise nach Namibia und Südafrika auf. Das teilte das Ministerium am Donnerstag auf Anfrage mit. Auf der ersten Station in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, gehe es um eine engere Zusammenarbeit bei Wasserstoff. Namibia besitze hohe Potenziale bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne. Deutschland setzt bei der klimaneutralen Transformation der Wirtschaft langfristig auf «grünen» Wasserstoff. Geplant ist ein Gespräch Habecks auch mit dem Staatspräsidenten Namibias.

In Südafrika besucht Habeck Kapstadt, Johannesburg und Pretoria. Der Minister will unter anderem einen deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfel eröffnen. Erst vor kurzem war Habeck in Singapur bei einer Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft. Er hatte Unternehmen dazu aufgerufen, einseitige Abhängigkeiten von China zu verringern und sich breiter aufzustellen.

Eurokurs steigt weiter - Dollar-Schwäche nach Powell-Aussagen

FRANKFURT/MAIN: Der Euro ist am Donnerstag gestiegen und hat damit an die Kursgewinne vom Vorabend angeknüpft. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0444 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0376 Dollar festgesetzt.

Auftrieb erhielt der Euro durch eine Dollar-Schwäche, die am Vorabend eingesetzt hat und sich am Morgen fortsetzt. Auslöser für die Kursverluste bei der amerikanischen Währung waren Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell. Powell hatte Signale für kleinere Zinserhöhungen in den USA gegeben.

«Der Zeitpunkt für eine Verringerung der Zinserhöhungen könnte schon auf der Dezember-Sitzung kommen», sagte Powell am Mittwochabend in Washington auf einer Veranstaltung des Instituts Brookings. Eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos von zuletzt 0,75 Prozentpunkte auf nur noch 0,50 Prozentpunkte war zwar schon allgemein erwartet worden, sagte Devisenexpertin Esther Reichelt von der Commerzbank. Aber als Powell in dieser mit Spannung erwarteten Rede bestätigt habe, dass «schon auf der Dezember-Sitzung» der Zeitpunkt gekommen sein dürfte, das Tempo der Zinserhöhungen zu drosseln, «passten die Finanzmarktteilnehmer ihren Ausblick noch einmal signifikant an».

Deutsche Industrie: Ratifizierung von Ceta-Handelsabkommen überfällig

BERLIN: Industriepräsident Siegfried Russwurm hat die erwartete Ratifizierung des EU-Freihandelsabkommens mit Kanada durch den Bundestag als überfällig bezeichnet. Dies müsse der EU nun neuen Schwung in der Handelspolitik verleihen, erklärte Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie. «Deutschland und die EU brauchen offene Märkte, gerade in Zeiten des zunehmenden Protektionismus.»

Der Bundestag stimmt am Donnerstag nach jahrelangen Debatten über eine Ratifizierung des umstrittenen EU-Handelsabkommens mit Kanada (Ceta) ab. Ceta ist seit September 2017 vorläufig in Kraft - allerdings nur in denjenigen Bereichen, für die allein die EU zuständig ist und nicht deren Mitgliedstaaten. Die anderen Teile etwa zum Investitionsschutz liegen auf Eis, bis die Ratifizierung abgeschlossen ist. In der EU fehlt noch die Zustimmung aus mehreren Staaten, darunter Deutschland.

Russwurm sagte, das Handelsvolumen sei seit der vorläufigen Ceta-Anwendung 2017 bereits deutlich gestiegen. Kanada sei die zehntgrößte Volkswirtschaft der Welt und ein Wertepartner für Deutschland.

Die vor allem von der FDP geforderte Ratifizierung von Ceta gehört zu einer Einigung der Ampel-Koalitionsfraktionen über eine Neuausrichtung der Handelspolitik. Zuvor gab es bei den Grünen heftigen Widerstand gegen Ceta. An Ceta wird unter anderem kritisiert, es schütze einseitig Konzerninteressen zum Nachteil von Klima, Umwelt und Sozialem.