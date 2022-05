Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Siemens Gamesa vergrößert Nettoverlust - Prognose bleibt ausgesetzt

ZAMUDIO: Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa ist im zweiten Quartal noch tiefer in die Verlustzone gerutscht. In den Monaten Januar bis März stieg der Fehlbetrag unter dem Strich auf 377 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage endgültiger Zahlen in Zamudio mitteilte. Im Vorjahr hatte sich der Nettoverlust auf 66 Millionen Euro belaufen. Lieferkettenprobleme, hohe Kosten sowie anhaltenden Probleme mit ihrer neuen Landturbine belasteten die Tochter des Münchner Energietechnikkonzerns Siemens Energy.

Der Auftragseingang sank im zweiten Quartal von 5,5 Milliarden auf 1,2 Milliarden Euro. Der Grund war ein deutlich schwächeres Geschäft mit Windturbinen an Land. Dies war auf längere und Neuverhandlungen von Projekten auch infolge der steigenden Kosten zurückzuführen, wie es hieß. Zudem geht Siemens Gamesa selektiver bei der Annahme von Aufträgen um. Aber auch das Geschäft mit Windturbinen auf See verlief deutlich schlechter, was das Unternehmen neben Lieferkettenstörungen auch mit in der Branche üblichen Schwankungen begründete.

Siemens Gamesa hatte bereits Ende April vorläufige Zahlen vorgelegt, die deutlich schlechter ausfielen als erwartet. Die Prognose setzte das Unternehmen aus und will sie überprüfen.

Beck's-Brauer AB Inbev profitiert von höheren Bierpreisen

LEUVEN: Die weltgrößte Bierbrauerei AB Inbev hat im ersten Quartal wie viele Konkurrenten von steigenden Bierpreisen profitiert. Der Umsatz legte um acht Prozent auf 13,2 Milliarden Dollar (12,4 Mrd Euro) zu, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstag in Leuven mit. Bereinigt um die Folgen von Währungsumrechnung sowie Zu- und Verkäufe habe das Wachstum elf Prozent betragen. Der Anstieg geht zu knapp drei Prozentpunkten auf einen gestiegenen Absatz und zum Großteil auf den Verkauf von teureren Marken und höheren Preisen zurück.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei um fünf Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar gestiegen. Das Unternehmen, das unter anderem Marken wie Budweiser, Beck's und Stella Artois herstellt, bestätigte zudem seine Prognose.

Ölkonzern Shell mit Milliardengewinn trotz Russland-Abschreibung

DEN HAAG/LONDON: Der Ölkonzern Shell hat zum Jahresstart dank hoher Ölpreise und trotz Abschreibungen durch den Rückzug aus dem Russland-Geschäft einen Milliardengewinn erzielt. Unter dem Strich blieben 7,1 Milliarden US-Dollar (6,68 Mrd Euro) hängen, wie Shell am Donnerstag in London mitteilte. Das ist ein Viertel mehr als vor einem Jahr, aber mehr als ein Drittel weniger als im Schlussquartal 2021.

Allerdings hatte der Konzern wegen des Überfalls Russlands auf die Ukraine beschlossen, seine Geschäftstätigkeiten in Russland einzustellen, wofür nun Abschreibungen von 3,9 Milliarden Dollar notwendig wurden. Anfang April hatte der Konzern noch von einer Belastung von 4 bis 5 Milliarden gesprochen. Das um solche Sondereffekte bereinigte Ergebnis von 9,1 Milliarden Dollar legte im Vergleich zum vergangenen Quartal sowie zum Vorjahreszeitraum sehr deutlich zu und übertraf die durchschnittliche Analystenschätzung.

Die Quartalsdividende soll nun um vier Prozent auf 0,25 Dollar je Aktie steigen. Zudem kommt Shell beim 8,5 Milliarden Dollar schweren Aktienrückkaufprogramm voran: Die noch offenen 4,5 Milliarden sollen bis zur Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal ausgeben sein.

Deutsche Industrie erhält deutlich weniger Aufträge

WIESBADEN: Die deutsche Industrie hat den zweiten Monat in Folge weniger Aufträge erhalten. Die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe sanken im März gegenüber dem Vormonat deutlich um 4,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Grund war vor allem die Zurückhaltung von Kunden aus dem Ausland. Insbesondere Hersteller von Investitionsgütern bekamen die Zurückhaltung vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges (minus 8,3 Prozent) zu spüren. Im Vergleich zum Vorjahresmonat März 2021 lag der Auftragseingang insgesamt kalenderbereinigt 3,1 Prozent niedriger.

Das Volumen der Auslandsorders verringerte sich im März gegenüber dem Vormonat um 6,7 Prozent. Ein deutliches Minus von 13,2 Prozent gab es dabei im Geschäft mit Ländern außerhalb der Eurozone. Die Bestellungen aus dem gemeinsamen Währungsraum stiegen dagegen um 5,6 Prozent. Die Inlandsaufträge verringerten sich um 1,8 Prozent.

Bereits im Februar war der Ordereingang nach den jüngsten Daten gegenüber dem Vormonat insgesamt um 0,8 Prozent gesunken. Die Auftragsbücher vieler Unternehmen sind bislang allerdings gut gefüllt. Wegen Lieferengpässen und Materialmangels können die Bestellungen oft nicht in dem gewohnten Tempo abgearbeitet werden.

Mischkonzern Baywa mit Gewinnsprung zum Jahresstart

MÜNCHEN: Der Boom der Erneuerbaren Energien und hohe Getreidepreise haben dem Mischkonzern Baywa im ersten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Die Nachfrage nach Solarmodulen sei hoch gewesen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in München mit. Im Segment Regenerative Energien sei zudem der Verkauf von zwei Großprojekten in den USA hinzugekommen. Zudem habe das Bau-Geschäft den saisonüblichen Auftaktverlust erheblich verringert, da die relativ milde Witterung fast durchgehendes Bauen erlaubt habe und die Nachfrage im Baustoffhandel bei steigenden Preisen hoch gewesen sei.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um mehr als die Hälfte auf fast 6,3 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 144,9 Millionen Euro war mehr als dreimal so hoch wie vor einem Jahr. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 34,8 Millionen Euro nach 4,7 Millionen vor einem Jahr. Die Jahresziele wurden bestätigt.

Euro hält sich über 1,06 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel über der Marke von 1,06 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0610 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch deutlich tiefer auf 1,0531 Dollar festgesetzt.

Auftrieb erhielt der Euro durch Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve. Zwar hatte die Fed ihren Leitzins am Vorabend zur Bekämpfung der hohen Inflation deutlich um 0,5 Prozentpunkte angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Fed-Chef Jerome Powell erteilte aber der an den Märkten gehandelten Möglichkeit noch stärkerer Schritte um beispielsweise 0,75 Punkte eine Absage. Der Dollar geriet daraufhin unter Druck, andere Währungen profitierten.

Auch am Donnerstag steht die Geldpolitik im Blick. In Großbritannien trifft die Bank of England ihre Zinsentscheidung. Es wird erwartet, dass der Leitzins zum vierten Mal in der Corona-Pandemie angehoben wird. Auch die norwegische Notenbank gibt ihre Zinsentscheidung bekannt. An Konjunkturdaten dürften Auftragsdaten aus der deutschen Industrie und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA Beachtung finden.

Wintershall plant Großprojekt für Wasserstoff in Wilhelmshaven

WILHELMSHAVEN: Der Gas- und Ölkonzern Wintershall Dea will am Standort Wilhelmshaven künftig umweltschonenden Wasserstoff aus norwegischem Erdgas produzieren. Im Rahmen des Großprojekts BlueHyNow sollen dabei über 200.000 Kubikmeter Wasserstoff pro Stunde hergestellt werden, wie das Unternehmen am Donnerstag ankündigte. Das entspreche einem Jahresvolumen von 5,6 Terawattstunden (TWh) und in etwa dem dreifachen Energieverbrauch des Wolfsburger Volkswagenwerks im Jahr 2019. BlueHyNow soll nach jetzigem Planungsstand Ende 2028 in Betrieb gehen.

Der produzierte Wasserstoff soll ins Pipeline-Transportnetz eingespeist und an Industriekunden geliefert werden. Für das Projekt will Wintershall Dea gemeinsam mit weiteren Partnern mehr als eine Milliarde Euro investieren. Mit potenziellen Partnern würden dazu bereits konkrete Gespräche geführt. Geplant ist, das bei der Wasserstoffherstellung abgeschiedene Kohlendioxid (CO2) von Wilhelmshaven aus über den Seeweg zu Lagerstätten in Norwegen und Dänemark zu transportieren und dort unterirdisch einzulagern.

«Unser Projekt steht für Fortschritt. Für die deutschen Netto-Null- Ziele bei den Emissionen als auch für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und für sichere, flexible Energieversorgung», sagte der Vorstandschef von Wintershall Dea, Mario Mehren. Er verwies auf aktuelle Prognosen, wonach der jährliche Wasserstoffbedarf in Deutschland von heute 55 TWh bis 2030 auf 90 bis 110 TWh steige.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird am Donnerstag in Wilhelmshaven erwartet, wo noch in diesem Jahr das erste schwimmende Terminal für Flüssigerdgas (LNG) in Betrieb gehen soll. Gemeinsam mit Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) will er auch Vereinbarungen über einen Ausbau Wilhelmshavens zu einer Drehscheibe für saubere Energie für Deutschland unterzeichnen.