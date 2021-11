Nachrichten aus der Wirtschaft am Dienstag

Industrie drosselt im Corona-Krisenjahr 2020 Investitionen

WIESBADEN: Die deutsche Industrie hat im Corona-Krisenjahr 2020 Investitionen zurückgeschraubt. In Sachanlagen wie Maschinen, Grundstücke mit Bauten oder Werkzeuge steckte sie 60,8 Milliarden Euro. Das waren knapp 9,8 Milliarden oder 13,9 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Auf die vier größten Branchen - Automobilbau, Chemieindustrie, Maschinenbau sowie Nahrungs- und Futtermittel - entfiel mit 30,5 Milliarden Euro gut die Hälfte der Investitionen der deutschen Industrie. Darunter steigerte aber nur die Chemiebranche im vergangenen Jahr die Investitionen (plus 3,8 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro).

Maschinenbauer und Autohersteller traten dagegen überdurchschnittlich kräftig auf die Bremse und kürzten aus Vorsicht vor der Krise die Ausgaben um rund ein Fünftel (-22,6 Prozent bzw. -18,5 Prozent). In Deutschlands größter Industriebranche, dem Autobau, machte der Investitionsrückgang in absoluten Zahlen 13,7 Milliarden Euro aus.

In diesem Jahr rechnen manche Industriebranchen mit Nachholeffekten. So erwartet die Chemie- und Pharmaindustrie nach Angaben des Branchenverbandes VCI einen Rekord bei den Investitionen.

Ölpreise legen moderat zu

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel moderat gestiegen. Nach wie vor beschäftigt die Marktteilnehmer die Frage, ob sich die USA gegen das aktuell hohe Preisniveau stemmen werden. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,86 US-Dollar. Das waren 81 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 60 Cent auf 81,48 Dollar.

Marktbeobachter erklärten die jüngsten Preisaufschläge mit dem Stillhalten der USA in dem derzeitigen Umfeld hoher Erdölpreise. Schon seit Tagen spekulieren die Märkte, ob die US-Regierung einen Teil ihrer strategischen Rohölreserve freigibt. Hintergrund ist, dass sich die Ölpreise gegenwärtig in der Nähe mehrjähriger Höchststände bewegen. In den USA kostet Benzin so viel wie seit etwa sieben Jahren nicht mehr.

Dass der mächtige Ölverbund Opec+ seine Förderung stärker ausweitet, ist bislang nicht absehbar. In den vergangenen Tagen haben sich gleich mehrere Opec-Staaten abweisend geäußert. Seit Sommer steigern die 23 Förderländer, darunter die Ölriesen Saudi-Arabien und Russland, ihre Produktion schrittweise um 400.000 Barrel je Monat. Große Verbrauchsländer wie die USA und Japan fordern eine stärkere Ausweitung.

Euro notiert weiter unter 1,14 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,14 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1380 US-Dollar. Am späten Vorabend war sie mit 1,1357 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,1444 Dollar festgesetzt.

Der Euro wird aktuell von mehreren Seiten unter Druck gesetzt. Zum einen lasten auf der Gemeinschaftswährung die Unterschiede in der Geldpolitik der EZB und der US-Notenbank Fed. Während die Federal Reserve damit beginnt, ihre extrem lockere Ausrichtung etwas straffer zu gestalten, lässt die EZB noch keine solche Neigung erkennen. Hinzu kommen solide Konjunkturdaten aus den USA und die angespannte Corona-Lage in Europa.

Am Dienstag blicken die Marktteilnehmer auf Konjunkturdaten und Notenbanker-Reden. An Wirtschaftszahlen werden unter anderem Umsatzdaten vom US-Einzelhandel erwartet. Sie geben Auskunft über die Stärke des privaten Konsums, der für die Wirtschaft der USA eine besonders große Rolle spielt. Zur Geldpolitik äußern sich Zentralbanker aus der Eurozone und anderen Währungsgebieten.

Biden unterzeichnet großes Infrastruktur-Gesetzespaket

WASHINGTON: Gut eine Woche nach der Verabschiedung im Kongress hat US-Präsident Joe Biden ein großes Gesetzespaket unterzeichnet, mit dem die Infrastruktur des Landes modernisiert werden soll. Bei einer feierlichen Zeremonie auf dem Gelände des Weißen Hauses unterzeichnete Biden das umfangreiche Paket am Montag. Unter den Gästen waren Kabinettsmitglieder sowie Gouverneure, Bürgermeister und Kongressmitglieder sowohl von Demokraten wie auch von Republikanern.

Vorgesehen sind über die nächsten Jahre rund 550 Milliarden US-Dollar (476 Mrd Euro) neuer Investitionen in die Infrastruktur. Insgesamt - inklusive schon vorher veranschlagter Mittel - hat das Paket einen Umfang von mehr als einer Billion US-Dollar. Das Paket gehört zu den innenpolitischen Kernvorhaben in Bidens Amtszeit. «Amerika bewegt sich wieder», sagte der Präsident bei der Zeremonie. Das Leben der Menschen ändere sich zum Besseren. Zugleich rief Biden Demokraten und Republikaner auf zusammenzukommen, um etwas für die Menschen im Land zu erreichen.

Die Infrastruktur-Milliarden sollen in den kommenden Jahren für Straßen, Brücken, Häfen, Flughäfen, den Nahverkehr und die Bahn eingesetzt werden, ebenso für der Ausbau von schnellen Internetverbindungen, das Stromnetz und die Wasserversorgung. Von einem Teil der Projekte soll auch der Klimaschutz profitieren, den Biden zur Top-Priorität gemacht hat.

Der Verabschiedung des Pakets waren monatelange schwierige Verhandlungen vorausgegangen. Heftiger Streit unter Bidens Demokraten über ein zweites Paket mit Investitionen in Soziales und Klimaschutz hatte die Infrastrukturpläne zusätzlich aufgehalten. Das zweite Paket ist noch nicht beschlossen. Die Verhandlungen dazu laufen noch.