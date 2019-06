Nachrichten aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 26.06.19

Anleger wagen sich nur langsam aus der Deckung - Dax im Plus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Angeführt von Thyssenkrupp-Gewinnen und genährt von G20-Hoffnungen hat sich der Dax am Mittwoch wieder leicht in die Gewinnzone vorgearbeitet.

Zum Handelsende legte der Leitindex um 0,14 Prozent auf 12 245,32 Punkte zu. Im breiteren Markt herrschte aber weiterhin Zurückhaltung: Der MDax für mittelgroße Werte verlor 0,59 Prozent und landete bei 25 294,77 Punkten. Auf dem G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Japan steht vor allem das Treffen der Handelsstreit-Kontrahenten, von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping, im Fokus. «Die Märkte hoffen auf ein freundliches Aufeinandertreffen und die Chancen dafür stehen nicht schlecht», sagte Frank Häusler, Chefstratege von Vontobel Asset Management. Denn Trumps Frist laufe allmählich ab, den Handelsstreit mit China beizulegen und damit angesichts der Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr einen wichtigen Erfolg für seine Wiederwahl zu verbuchen. Das Gipfeltreffen findet von Freitag bis Samstag in Osaka statt.

Lauda-Chef: Branche rechnet wieder mit ganz schwierigem Sommer

WIEN (dpa) - Flugreisende müssen sich nach Einschätzung der Fluglinie Lauda auch in diesem Sommer mit viel Geduld wappnen.

«Es wird definitiv nicht besser werden», sagte Airline-Chef Andreas Gruber am Mittwoch in Wien mit Blick auf den Chaos-Sommer 2018. Vor einem Jahr gab es große Probleme auch wegen des stark gewachsenen europäischen Luftverkehrs, der die Infrastruktur überlastet. Lauda, österreichisches Tochterunternehmen des Billigfliegers Ryanair, bereite sich unter anderem mit zwei Ersatzmaschinen darauf vor, auf etwaige Verspätungen zu reagieren. Die Airline, Anfang 2018 aus der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki entstanden, setzt ihren Expansionskurs fort. 2020 solle neben Wien, Düsseldorf, Stuttgart und Palma de Mallorca eine fünfte Basis in Europa errichtet werden. Die bisher defizitäre Fluglinie rechne 2019/2020 mit 6,5 Millionen Passagieren, sagte Gruber.

Strenge Vorgaben bei Messung von Luftschadstoffen

LUXEMBURG (dpa) - Bei der Messung von Luftschadstoffen gelten nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) strenge Vorgaben.

Schon die Überschreitung von Grenzwerten an einzelnen Messstellen gelte als Verstoß gegen EU-Regeln, befanden die obersten Richter am Mittwoch. Bürger können zudem bei Gericht überprüfen lassen, ob Messstationen richtig platziert sind. Das Urteil dürfte weitreichende Folgen für Deutschland haben, wo an vielen Stellen Schadstoffwerte überschritten werden. 2018 wurde laut Umweltbundesamt in 57 Städten gegen den Grenzwert für Stickstoffdioxid verstoßen.

Immobilienpreise steigen weiter - Zuwächse auch auf dem Land

WIESBADEN (dpa) - Für Wohnungen und Häuser müssen Käufer in Deutschland immer tiefer in die Tasche greifen.

Der Anstieg der Immobilienpreise setzte sich zu Jahresbeginn fort, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Boom mache sich «sowohl in den Städten als auch in ländlichen Regionen» bemerkbar. Wohnimmobilien verteuerten sich im ersten Quartal im Schnitt um 5 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum.

Konsumlaune der Bundesbürger sinkt zum zweiten Mal in Folge

NÜRNBERG (dpa) - Die Kauflaune der Bundesbürger hat im Juni zum zweiten Mal in Folge abgenommen.

«Die Verbraucherstimmung zeigt in diesem Monat ein sehr uneinheitliches Bild», berichtete das Marktforschungsunternehmen GfK am Mittwoch in Nürnberg. Während die Befragten die konjunkturelle Lage wieder etwas besser einschätzten, zeigten sie sich bei der eigenen Einkommenserwartung deutlich pessimistischer als noch im Vormonat.

Edeka und Heinz beenden Ketchup-Streit

HAMBURG (dpa) - Rechtzeitig zur Grillsaison haben Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka und der US-Konzern Kraft Heinz ihren Ketchup-Konflikt beendet.

Der Streit sei beigelegt, Edeka werde wieder mit Ketchup- und Grillsoßen des Marktführers beliefert, sagte ein Edeka-Sprecher am Mittwoch. Details wurden nicht bekannt. Kraft Heinz hatte Ende Januar die Belieferung von Edeka eingestellt, weil sich die Unternehmen nicht auf neue Konditionen einigen konnten.

Paketboom geht weiter: 3,5 Milliarden Sendungen verschickt

BERLIN (dpa) - Der Paketboom in Deutschland dauert an.

Im vergangenen Jahr seien 3,52 Milliarden Sendungen verschickt worden und damit fast fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte der Bundesverband Paket & Expresslogistik (BIEK) am Mittwoch in Berlin mit. Treiber war der private Konsum, in erster Linie also Bestellungen im Internet. Verglichen mit 2017 hat der Aufschwung etwas nachgelassen. Damals hatte der Zuwachs 6,1 Prozent betragen.

Treibstoff auf Startbahn befreit Airlines von Entschädigung

LUXEMBURG (dpa) - Fluggäste können nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht auf Entschädigung hoffen, wenn ihr Flug wegen Treibstoffs auf der Startbahn verspätet ist.

Dies sei ein außergewöhnlicher Umstand, befanden die Luxemburger Richter am Mittwoch. In derlei Fällen sind Fluggesellschaften nach EU-Recht von Zahlungen befreit. Der ausgelaufene Treibstoff dürfe jedoch nicht von einem Flugzeug der betroffenen Airline stammen.

Lars Schlecker tritt Haftstrafe an

STUTTGART (dpa) - Der Sohn des einstigen Drogeriemarktunternehmers Anton Schlecker, Lars Schlecker, hat seine Gefängnisstrafe angetreten.

Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch mit. Seine Schwester Meike ist noch nicht in Haft. Beide wurden vor wenigen Wochen zum Haftantritt geladen. Sie waren im April in letzter Instanz vom Bundesgerichtshof zu jeweils zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden. Den beiden Kindern von Anton Schlecker werden Untreue, Insolvenzverschleppung, Bankrott und Beihilfe zum Bankrott ihres Vaters angelastet.

Dax legt wieder etwas zu - Anleger bleiben aber defensiv

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Angeführt von starken Thyssenkrupp-Aktien hat der Dax am Mittwoch nach dem jüngsten Rückschlag wieder etwas zugelegt.

Allzu weit wagten sich die Anleger aber vor dem G20-Gipfel der Top-Wirtschaftsmächte am Wochenende aber nicht aus der Defensive. So lag der deutsche Leitindex am Nachmittag mit 0,17 Prozent im Plus bei 12 248,86 Punkten. Der MDax gab anders als der Dax weiter nach und stand 0,55 Prozent tiefer bei 25 305,46 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.

Trump sieht USA in Handelskonflikt mit China in starker Position

WASHINGTON (dpa) - Im Handelskonflikt mit China sieht US-Präsident Donald Trump sein Land in der deutlich stärkeren Position.

Vor seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping beim G20-Gipfel in Japan sagte Trump dem Sender Fox Business am Mittwoch: «Sie wollen viel mehr einen Deal machen als ich.» Trump drohte erneut damit, alle Einfuhren aus China im Wert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar mit Zöllen zu überziehen, sollte es kein Handelsabkommen geben. Trump griff zugleich die EU und besonders Deutschland scharf an. «Sie haben schlimmere Handelsbarrieren als China», sagte er: «Europa behandelt uns schlechter als China.» Deutschland nutze die USA aus, indem es Russland «Abermilliarden Dollar für Energie» bezahle und zugleich darauf baue, von den USA beschützt zu werden. «Sie bezahlen einen potenziellen Feind.» Trump kritisierte erneut die aus seiner Sicht zu geringen Verteidigungsausgaben Deutschlands.

Iran lehnt Gespräche mit USA ab - Trump: Sind in starker Position

TEHERAN/WASHINGTON (dpa) - US-Präsident Donald Trump sagt, er sei ohne Vorbedingungen zu Gesprächen mit dem Iran bereit.

Doch von einer Entspannung ist die Krise dennoch weit entfernt. Das gegenseitige Misstrauen ist groß. Im Konflikt mit den USA hat die iranische Führung neue Verhandlungen und jegliche Kompromisse entschieden abgelehnt. «Die Forderungen der Amerikaner nach Verhandlungen sind nur ein Trick», sagte Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, am Mittwoch. «Diese Verhandlungen haben aber nur ein Ziel: unsere politische Führung zu eliminieren und unsere Waffen wegzunehmen.» Irans Volk werde sich «der meistgehassten und böswilligsten Regierung der Welt» niemals beugen, sagte Chamenei weiter. Laut Verfassung hat er in allen strategischen Belangen des Landes das letzte Wort.