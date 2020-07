Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 12.07.20 | Überblick

Basketball-Nationalspieler Olinde wechselt aus Bamberg nach Berlin

BERLIN: Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat Nationalspieler Louis Olinde für drei Jahre unter Vertrag genommen. Der 22-Jährige, der als eines der größten deutschen Talente gilt, war zuletzt beim früheren Serien-Champion Brose Bamberg aktiv. Sein Vertrag bei den Franken war mit dem Ende der vergangenen Spielzeit ausgelaufen. Der 2,05 Meter große Flügelspieler ist der dritte Zugang beim Double-Gewinner für die kommende Saison.

FC St. Pauli befördert Nachwuchscoach Schultz zum Cheftrainer

HAMBURG: Timo Schultz ist neuer Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Der 42-Jährige, der bereits seit 15 Jahren als Spieler und Trainer im Verein tätig ist, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022, teilte der Kiezclub am Sonntag mit. Der bisherige Nachwuchscoach tritt bei den Hamburgern die Nachfolge des Niederländers Jos Luhukay an, von dem sich der Verein nach dem enttäuschenden 14. Platz und diversen Auseinandersetzungen mit Führungsspielern nach dem Saisonende getrennt hatte.

Experten äußern Zweifel an Unions Stadionplänen mit Zuschauern

BERLIN: Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat Zweifel an der Machbarkeit des Plans von Union Berlin zur Rückkehr der Fans in die Stadien geäußert. «Weil der Test nur eine Momentaufnahme ist, ist aber nicht ausgeschlossen, dass trotzdem Zuschauer nach 24 Stunden positiv werden und somit andere Zuschauer im Stadion anstecken können», sagte Schmidt-Chanasit der «Bild am Sonntag» zum Vorstoß des Fußball-Bundesligisten, der mit Corona-Tests für alle Zuschauer ein komplett gefülltes Stadion ermöglichen will. Die Bewältigung der Menge von rund 22.000 Tests hält er dagegen für kein Problem.

Löschschaum im Cockpit: Formel-2-Pilot Mick Schumacher ausgeschieden

SPIELBERG: Ein ausgelöster Feuerlöscher hat Mick Schumacher beim vierten Saisonrennen der Formel 2 in aussichtsreicher Position ausgebremst. In Runde 15 des Sprintrennens im österreichischen Spielberg ging noch im Cockpit des 21-Jährigen der Apparat aus zunächst unbekannten Gründen los. Löschschaum spritzte auf das Lenkrad und den Overall des Sohnes von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. Kurz nachdem sich der Ferrari-Junior am Sonntag sogar auf Platz drei vorgearbeitet hatte, musste er in die Boxengasse fahren und seinen Wagen vorzeitig abstellen.

Barcelona-Stürmer Griezmann erleidet Oberschenkelverletzung

BARCELONA: Dem FC Barcelona muss in den beiden verbleibenden Saisonspielen der spanischen Fußball-Liga wohl auf Stürmerstar Antoine Griezmann verzichten. Der Franzose erlitt am Samstagabend beim 1:0-Sieg des Tabellenzweiten bei Real Valladolid eine Muskelverletzung, wie der Verein am Sonntag mitteilte. Demnach habe der 29-Jährige eine Verletzung des Quadrizeps am rechten Oberschenkel. Titelverteidiger Barcelona ist wieder bis auf einen Punkt an Real Madrid herangerückt. Der Rekordmeister kann am Montag mit einem Sieg in Granada aber wieder auf vier Zähler davonziehen.

«Wenn er selbst will»: Hannover hat Interesse an Ex-Barça-Profi Turan

HANNOVER: Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat offenbar Interesse an einer Verpflichtung des früheren Barcelona-Profis und türkischen Nationalspielers Arda Turan. In einem Interview des türkischen Fernsehsenders TRT sagte 96-Trainer Kenan Kocak am Wochenende: «Arda Turan ist ein Fußballer, dessen Qualität unumstritten ist. Wenn es finanziell eine Möglichkeit gibt und wenn er selbst will, setzen wir uns hin und sprechen miteinander. Dann versuchen wir, eine Übereinkunft zu finden.»

«Seelenverwandte»: Seeler würdigt Charlton als großen Sportsmann

LEEDS: Uwe Seeler hat Englands Fußball-Weltmeister von 1966, Jack Charlton, nach dessen Tod in höchsten Tönen gewürdigt. «Jack Charlton war ein echter Herr und Gentleman. Ein englischer Edelmann von Kopf bis Fuß - auf und neben dem Platz», sagte Seeler (83) der «Bild am Sonntag». Mit der deutschen Nationalmannschaft unterlag die Legende des Hamburger SV dem englischen Team im WM-Finale vor 54 Jahren mit 2:4 nach Verlängerung. Wie sein langjähriger Club Leeds United und seine Familie mitteilten, starb Charlton am Freitagabend im Alter von 85 Jahren nach langer Krankheit.

Darts-Profi Clemens erstmals für World Matchplay qualifiziert

MILTON KEYNES: Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens ist erstmals für das World Matchplay, das zweitwichtigste Turnier der Welt, qualifiziert. Das geht aus den Rankings hervor, die der Weltverband PDC am finalen Tag der Qualifikation veröffentlichte. Demnach befindet sich der 36 Jahre alte Saarländer auf Rang sechs der Pro Tour Order of Merit und kann nicht mehr aus den Top 16 verdrängt werden. Beim prestigeträchtigen und mit 700.000 Pfund dotierten World Matchplay treten die besten 16 Profis der Weltrangliste sowie die Top 16 der Pro Tour Order of Merit an.