Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Leipzigs Trainer Nagelsmann will ins «oberste europäische Regal»

LEIPZIG: RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat seine hohen Karriereziele bekräftigt und auch den Job des Bundestrainers «in ferner Zukunft» nicht ausgeschlossen. «Natürlich will ich irgendwann ins oberste europäische Regal, weil ich Titel gewinnen und mich beweisen will», sagte der 33-Jährige im Interview der «Süddeutschen Zeitung» vor dem Bundesliga-Topspiel der Sachsen an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Tabellenführer FC Bayern München. Den «einen Traumclub» gebe es für ihn aber nicht. «Die 'Top Acht' in Europa kennt eh jeder.»

Trendforscher: «Fußball überschätzt sich in seiner Bedeutung total»

BERLIN: Trendforscher Eike Wenzel hat die Eigenwahrnehmung und das Selbstbild im Fußball kritisiert. «Der Fußball überschätzt sich in seiner Bedeutung total», sagte der 54-Jährige dem «Tagesspiegel» (Samstag) in einem Interview. «Inzwischen denken viele der Protagonisten, er sei tatsächlich systemrelevant. Wenn die Bundesliga im vergangenen Frühling richtig gestoppt worden wäre, hätten sie das Fernsehen gleich auch dichtmachen können.» Wenzel geht aber nicht davon aus, dass sich die Fans zunächst abwenden werden wegen der Geisterspiel-Situation. «Der Fußball ist eine globale Marke mit eigenen Helden, die er pflegt. Eine Erlebniswelt.»

Speerwerfer Vetter: Keine Sonderrolle für Sportler bei Impfungen

BERLIN: Der ehemalige Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter hat sich klar und deutlich gegen einen Vorrang für Olympioniken bei Corona-Impfungen ausgesprochen. «Ich will klarstellen, dass wir Olympia-Kandidaten auf keinen Fall eine Sonderrolle beanspruchen. Wir haben in Deutschland die Impfpriorisierung, und sie soll eingehalten werden», sagte der Leichtathlet von der LG Offenburg im Interview der «Badischen Zeitung» (Samstag). Deutschland stecke mit seiner Bürokratie in einem «Impfdebakel», kritisierte der Weltmeister von 2017, in anderen Ländern wie den USA würden auch Sportler viel schneller geimpft - sogar in Supermärkten.

Vorstoß: Gemeinsame Olympia-Bewerbung von Berlin und Tel Aviv 2036

BERLIN: Berlin und Tel Aviv sollten sich nach Überzeugung von zwei deutschen Sportfunktionären gemeinsam um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2036 bewerben. Das schlagen Richard Meng, Präsident der Deutschen Olympischen Gesellschaft Berlin, und Frank Kowalski, Geschäftsführer und Organisationschef der Leichtathletik-EM Berlin 2018, in einem gemeinsamen Gastbeitrag («Olympia größer denken») für die «Berliner Morgenpost» (Samstag) vor. 2036 sei «wahrlich nach den Nazispielen von 1936 ein schwieriges Datum für Deutschland und Berlin», schrieben Meng und Kowalski. Man könne das aber auch umgekehrt sehen. Gerade 2036 ließe sich zeigen, was sich geändert habe und noch ändern müsse.

Ex-Nationalspieler Babbel: Gefühl, dass die Leute Löw satt sind

BERLIN: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Markus Babbel hat Zweifel an Bundestrainer Joachim Löw geäußert. «Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass seine Magie abhanden gekommen ist», sagte der 48 Jahre alte frühere Profi und Bundesliga-Trainer bei ran.de. «Es steht ein wichtiges Turnier an. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass man nicht Nordmazedonien schlagen kann, wie soll man dann Frankreich oder Portugal schlagen?» Es werde noch «eine heiße Phase» bis zum EM-Start, vermutet der Europameister von 1996. «Man muss drüber nachdenken, ob ein Trainerwechsel vor dem Start noch Sinn macht. Man hat das Gefühl, dass die Leute satt sind von Jogi Löw.»

Hurkacz trifft im Finale beim Tennis-Turnier in Miami auf Sinner

MIAMI: Hubert Hurkacz komplettiert das Endspiel beim Tennis-Turnier in Miami. Der polnische Außenseiter setzte sich am Samstag (Ortszeit) gegen den an Nummer vier gesetzten Russen Andrej Rubljow mit 6:3, 6:4 durch und trifft am Sonntag auf Jannik Sinner. Der Italiener hatte bereits zuvor gegen Roberto Bautista Agut aus Spanien gewonnen. Hurkacz liegt in der Weltrangliste auf dem 37. Rang und hatte schon im Viertelfinale gegen den Mit-Favoriten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland überrascht.

NBA: Kleber gewinnt mit den Mavericks ohne Trainer Carlisle

New York (dpa) - Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ihren dritten Sieg nacheinander geschafft. Beim 99:86 bei den New York Knicks mussten die Texaner am Freitag (Ortszeit) allerdings auf ihren Trainer Rick Carlisle verzichten. Der 61-Jährige wurde positiv auf das Corona-Virus getestet, obwohl er vollständig geimpft sein soll. Dies bestätigte Carlisle in einer virtuellen Medienrunde vor der Partie. Superstar Luka Doncic legte 26 Punkte auf; Maximilian Kleber aus Würzburg steuerte sieben Punkte bei.

Oilers jubeln in der NHL: Draisaitl mit zwei Vorlagen, Kahun trifft

EDMONTON: Die deutschen Eishockey-Profis Leon Draisaitl und Dominik Kahun sind in der nordamerikanischen NHL an allen Treffern der Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames beteiligt gewesen. Kahun traf am Freitag (Ortszeit) beim 3:2-Sieg zum zwischenzeitlichen 2:2 und Leon Draisaitl bereitete die anderen beiden Tore vor. Durch den siebten Heimsieg nacheinander übernehmen die Oilers den zweiten Platz in der North-Division. Der ehemalige Bundestrainer Marco Sturm unterlag als Assistenzcoach mit den Los Angeles Kings mit 0:3 den San Jose Sharks.