Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

NHL: Sieg und Lob für Colorados Schlussmann Philipp Grubauer

DENVER: Eishockey-Torhüter Philipp Grubauer hat mit den Colorado Avalanche in der nordamerikanischen NHL den dritten Sieg nacheinander eingefahren. Durch das 4:1 am Sonntag (Ortszeit) gegen die Los Angeles Kings liegt das Team aus Denver auf Playoff-Kurs. Nico Sturm ist mit den Minnesota Wild seit inzwischen vier Partien ungeschlagen. Beim 4:1 gegen die Arizona Coyotes gab der Stürmer aus Augsburg zwei Schüsse ab, blieb aber ohne Treffer. In der kanadischen North-Division steuerte Tim Stützle eine Vorlage beim 4:3-Erfolg der Ottawa Senators gegen die Toronto Maple Leafs bei.

Theis und die Celtics verschlimmern Houstons Krise in der NBA

HOUSTON: Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics die Krise der Houston Rockets in der nordamerikanischen Profiliga NBA vergrößert. Der 134:107-Auswärtssieg der Celtics am Sonntag (Ortszeit) bedeutete die 16. Niederlage nacheinander für die weiterhin personell geschwächten Texaner. Sollte eine weitere Pleite dazukommen, würden die Rockets einen Negativrekord des Clubs aus dem Jahr 1968 einstellen. Boston hingegen belegt mit nun 20 Siegen aus 38 Spielen den fünften Platz im Osten.

US-Golfstar Thomas triumphiert bei Players Championship

PONTE VEDRA BEACH: Justin Thomas hat mit der Players Championship das höchstdotierte Golfturnier der Welt gewonnen. Der 27 Jahre alte Amerikaner triumphierte am Sonntag (Ortszeit) bei der mit 15 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung in Ponte Vedra Beach. Thomas setze sich am Finaltag im TPC Sawgrass mit insgesamt 274 Schlägen gegen den Engländer Lee Westwood (275) sowie die Amerikaner Bryson DeChambeau und Brian Harman (beide 276) durch. Für seinen 14. Sieg auf der PGA Tour kassierte die neue Nummer zwei der Golfwelt ein Preisgeld von 2,7 Millionen Dollar.

TV-Quoten: Biathlon liegt vor Handball

BERLIN: Trotz der Konkurrenz durch die Handball-Nationalmannschaft haben die Live-Übertragungen vom Biathlon am Wochenende die meisten Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Am Sonntag sahen 4,38 Millionen Menschen den enttäuschenden neunten Platz der Mixed-Staffel im ZDF. Die Übertragung aus Nove Mesto sorgte für einen Marktanteil von 25,5 Prozent. Den Sieg der Handballer gegen Algerien und die erfolgreiche Olympia-Qualifikation verfolgten im Zweiten 3,29 Millionen. Das ergab einen Marktanteil von 16,8. Auch am Samstag hatte Biathlon (4,85 Millionen/24,8 %) mehr TV-Zuschauer als Handball (3,44/19,7 %) gehabt.

Auftaktfeier zum Olympia-Fackellauf ohne Zuschauer

FUKUSHIMA: Die Zeremonie zum Auftakt des olympischen Fackellaufs im japanischen Fukushima wird ohne Publikum stattfinden. Angesichts der andauernden Corona-Pandemie werde die Auftaktfeier am 25. März im J-Village einfacher ausfallen, wie die Organisatoren am Montag mitteilten. Alle 47 Präfekturen Japans sollen bei dem Lauf angesteuert werden, bevor das Feuer im Olympiastadion in Tokio entfacht wird. Zuschauer entlang der Route sollen nur klatschen, die Läufer aber nicht laut anfeuern. Der olympische Fackellauf war im Zuge der Coronavirus-Pandemie genauso wie die Spiele verlegt worden. Die Olympischen Spiele werden nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 ausgetragen.

Wolfsburgs Toptransfer Ridle Baku träumt von der EM-Teilnahme

WOLFSBURG: Neuzugang Ridle Baku ist der Aufsteiger der Saison beim VfL Wolfsburg und hofft nun auch auf eine Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft im Sommer. «Das wäre ein Traum, der in Erfüllung gehen würde, wenn ich bei der EM spielen könnte», sagte der 22-Jährige am Sonntagabend im NDR-Fernsehen. «Dafür musst du im Verein gut spielen und dich empfehlen. Das muss ich Woche für Woche machen. Und wenn ich dann auch bei der U21 meine Leistung bringe, kann es vielleicht sein, dass ich in den EM-Kader hineinrutsche.» Baku war vor der Saison vom FSV Mainz 05 verpflichtet worden und bestritt im November gegen Tschechien sein erstes Länderspiel.

Nach Sieg in Marseille: Russe Medwedew Nummer zwei der Tennis-Welt

MARSEILLE: Nach seinem Titelgewinn beim ATP-Turnier in Marseille hat sich der Russe Daniil Medwedew auf Platz zwei der Tennis-Weltrangliste verbessert. Erstmals seit fast 16 Jahren gehört damit ein Spieler zu den Top Zwei, der nicht Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer oder Andy Murray heißt. Letztmals war das im Juli 2005 der Fall. Damals belegte der Australier Lleyton Hewitt Rang zwei hinter Federer. Medwedew verdrängte den Spanier Nadal von Platz zwei. Unangefochtene Nummer eins bleibt der Serbe Djokovic. Bester Deutscher ist nach wie vor Alexander Zverev als Siebter.

Ansetzung des Pokal-Halbfinals: Zweimal TV-Primetime am Wochenende

FRANKFURT/MAIN: Fußballfans dürfen sich beim Halbfinale des DFB-Pokals auf zwei Spiele zur TV-Primetime am Wochenende freuen. Das erste Halbfinale zwischen Borussia Dortmund und Zweitligist Holstein Kiel setzte der DFB für den 1. Mai um 20.30 Uhr an. Einen Tag später (20.30 Uhr) steigt das zweite Halbfinale, das der Sieger des Duells zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen gegen Liga-Titelanwärter RB Leipzig bestreitet. Beide Halbfinal-Partien werden jeweils in der ARD und bei Sky übertragen. Das Viertelfinal-Duell zwischen Regensburg und Bremen war Anfang März coronabedingt verschoben worden und soll nun am 7. April (18.30 Uhr/Sky und Sport1) nachgeholt werden.

Tennisprofi Struff beim ATP-Turnier in Dubai in Runde zwei

DUBAI: Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Dubai die zweite Runde erreicht. Der 30 Jahre alte Warsteiner gewann am Montag sein Auftaktmatch bei der mit 2,048 Millionen Dollar dotierten Tennis-Veranstaltung gegen den Kasachen Michail Kukuschkin mit 6:1, 6:2. Struff bekommt es in Dubai jetzt mit dem an Nummer drei gesetzten Kanadier Denis Shapovalov zu tun.

Hürden-Ass Roleder: Nie verstanden, warum Mama-Sein Karriereende ist

FRANKFURT/MAIN: Die Weltklasse-Hürdensprinterin Cindy Roleder hat nach der Geburt ihrer Tochter Anfang Januar die Olympischen Spiele in Tokio als Ziel. «Es passt eigentlich nie in unserem Sport. Wenn man sich aktiv dafür entscheidet, Mama zu werden, dann auch dafür, eine Weile auf den Sport zu verzichten», sagte die 31 Jahre alte Leichtathletin vom SV Halle im Sporthilfe-Magazin «go!d». Roleder hat das Training wieder aufgenommen. Die WM-Zweite von 2015 habe «nie verstanden, warum Mama-Sein gleichzeitig das Karriereende bedeuten muss».

Rio-Olympiasieger Christian Reitz hat Tokio-Ticket sicher

WIESBADEN: Rio-Olympiasieger Christian Reitz hat das Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio sowie für die Europameisterschaft im kroatischen Osijek (23. Mai bis 7. Juni) bereits in der Tasche. Der Schnellfeuerpistolen-Schütze setzte in der internen Qualifikation im neuen Bundesstützpunkt Wiesbaden/Frankfurt am Main ein Ausrufezeichen. Mit 591 von 600 Ringen schoss er eine absolute Weltklasseleistung. Um den zweiten Olympia-Startplatz in dieser Paradedisziplin der Deutschen kämpfen Ex-Weltmeister Oliver Geis und Aaron Sauter. Die finale Entscheidung fällt nach der zweiten Qualifikation am 8. Mai in Suhl.

Gladbach gegen Man City wohl wieder mit Kramer und Bensebaini

MÖNCHENGLADBACH: Borussia Mönchengladbach kann im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Manchester City auf eine Rückkehr von Christoph Kramer und Ramy Bensebaini hoffen. Beide Defensivspieler konnten am Montag wieder am Abschlusstraining für die Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) teilnehmen. «Es sieht tatsächlich auch ganz gut aus. Wir müssen schauen, wie wer durchkommt. Aber wir haben alle wieder an Bord», sagte Trainer Marco Rose. Kramer (Kapselverletzung) und Bensebaini (Kapselverletzung) hatten beim 1:3 (0:0) am Freitag in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg gefehlt.

U21-Coach Kuntz nominiert für EM erstmals Moukoko - Vier Neulinge

FRANKFURT/MAIN: Nationaltrainer Stefan Kuntz hat für die Vorrunde der U21-Europameisterschaft erstmals Sturm-Talent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund in seinen Kader berufen. Der 16-Jährige ist einer von vier Neulingen im Aufgebot des 58-Jährigen, das der Deutsche Fußball-Bund am Montag bekannt gab. Neben Moukoko sind auch der Schalker Malick Thiaw, der Stuttgarter Mateo Klimowicz und Anton Stach von der SpVgg Greuther Fürth erstmals für die wichtigste deutsche Nachwuchs-Auswahl nominiert worden. Die Kuntz-Elf trifft bei dem Turnier in Ungarn und Slowenien in der Vorrunde auf Ungarn (24. März), die Niederlande (27. März) und Rumänien (30. März). Die K.o.-Phase folgt vom 31. Mai bis 6. Juni.

Österreich geht ohne Bundesliga-Legionäre in WM-Qualifikation

WIEN: Österreichs Nationalmannschaft muss ihr erstes Qualifikationsspiel für die WM 2022 am 25. März in Glasgow gegen Schottland ohne Deutschland-Legionäre bestreiten. Wegen der geltenden Quarantäneregeln für Reiserückkehrer nach Deutschland seien Bundesliga-Vereine derzeit nicht verpflichtet, Spieler abzustellen, erklärte der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Montag.