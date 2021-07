Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Judoka Wagner gewinnt Bronze mit Bänderverletzung - Einsatz im Team

TOKIO: Judoka Anna-Maria Wagner hat ihre Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio mit einer Bänderverletzung gewonnen, geht aber trotzdem von einem Einsatz im Mixed-Team-Wettbewerb an diesem Samstag (04.00 Uhr MESZ) aus. Wie die 25-Jährige am Freitag berichtete, hat sie sich im verlorenen Halbfinal-Kampf am Vortag zwei Bänder im rechten Ellenbogen verletzt. «Da wird nicht alles so krass durch sein, dass ich eine Operation haben muss. Aber klar ist, da muss eine Pause rein. Die gönne ich mir nach den Olympischen Spielen», sagte die Ravensburgerin.

Im Halbfinale war die Weltmeisterin in der Klasse bis 78 Kilogramm von der späteren Olympiasiegerin Shori Hamada gehebelt worden und hatte dabei die Verletzung erlitten. «Der Arm hat höllisch wehgetan», gab sie zu. Anschließend habe sie sich kurz zur Behandlung zurückgezogen und ein paar Tränen weggewischt.

Zum kleinen Finale dann war der Schmerz plötzlich weg. «Der Kopf hat eine sehr große Rolle gespielt. Ich habe es geschafft, den Schalter umzulegen, dass ich den Arm nicht mehr gespürt habe, als ich auf die Matte gegangen bin», berichtete sie. Ihre Gegnerin Kaliema Antomarchi aus Kuba habe von dem lädierten Ellenbogen nichts mitbekommen. «Die weiß jetzt noch nicht, dass ich verletzt bin», meinte die Judoka.

Trotz des Handicaps will sie im Mixed Team kämpfen, bei dem drei Männer und drei Frauen als Mannschaft antreten. Sie gehe auf jeden Fall über die Waage, sagte Wagner. «Wir pokern noch ein bisschen.» Die ersten Kämpfe im Limit über 70 Kilogramm wird Jasmin Grabowski (+78 kg) bestreiten. «Wenn es um eine Medaille geht, gehe ich nochmal auf die Matte», sagte Wagner. Den ersten Kampf bestreitet die deutsche Mannschaft gegen das olympische Flüchtlingsteam.

Athletenvereinigung fordert bessere Quarantäne-Bedingungen

TOKIO: Die Interessenvereinigung Athleten Deutschland hat das Internationale Olympischen Komitee aufgefordert, sich für bessere Bedingungen für Sportler in Quarantäne-Hotels in Tokio einzusetzen. «Es steht außer Frage, dass die strengen Quarantänebedingungen bei den Spielen nach bestätigtem positivem Corona-Test einzuhalten sind», hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Der Gesundheitsschutz aller müsse oberste Priorität haben. Dafür hätten die Athleten absolutes Verständnis. «Sie dürfen jedoch erwarten, die verordnete Quarantäne unter angemessenen Bedingungen zu verbringen», hieß es weiter.

Athleten in Quarantäne würden über Mangelversorgung in grundlegenden Bereichen wie spezifische Ernährung, unzureichende Frischluftzufuhr und mangelnde Kommunikation berichten. «Ihnen ist unklar, wie der genaue Ablauf der Quarantäne ist und welche Schritte nach Beendigung unternommen werden müssen», lautete die Kritik.

«Das IOC hat von Beginn an auf einen Plan B verzichtet und steht daher in besonderer Verantwortung gegenüber allen Beteiligten, auch gegenüber den Athleten», sagte Maximilian Klein, Beauftragter für Internationale Sportpolitik.

Das IOC erziele mit deren Arbeit und deren Leistungen Milliardenerlöse, ohne sie als unverzichtbare Leistungsträger daran zu beteiligen. «Obendrein wurden die Restrisiken durch Hitze und Covid-19 auch noch vom IOC auf die Athleten per Haftungsausschluss abgeladen», erklärte Klein. «Es mutet daher grotesk an, dass sie in gefängnisartigen Zuständen ihre Quarantäne absitzen müssen, während IOC-Mitglieder im teuren Luxushotel absteigen und mit hohen Tagespauschalen versorgt werden.»

Japanischer Architekt Kuma: Olympia-Stadion ist Symbol neuer Ära

TOKIO: Mit dem Beginn der Leichtathletik-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio rückt zugleich eines der Prestigebauten des weltweit bekannten japanischen Architekten Kengo Kuma in den Fokus der Weltöffentlichkeit: Das neue imposante Olympiastadion im Herzen der japanischen Hauptstadt. «Ich wollte ein Design für eine neue Ära schaffen», die von wirtschaftlicher Stagnation und sinkenden Geburtenraten geprägt sei, erzählte der 66-jährige Kuma dieser Tage einer Gruppe ausländischer Journalisten am Rande des Mega-Spektakels. Statt wie in anderen asiatischen Großstädten immer höher zu bauen, sollte es in Tokio nach seiner Vorstellung um eine Rückbesinnung auf Japans «Ästhetik» und «Schönheit» alter japanischer Gebäude gehen.

Das neue Olympiastadion entstand an der Stelle jenes Stadions, wo 1964 die ersten Olympischen Spiele in Japan stattgefunden hatten. Die damalige von seinem Landsmann Kenzo Tange entworfene Arena, ein architektonisches Meisterwerk, habe der wirtschaftlichen Expansion Japans in den 1960ern entsprochen, so Kuma. Heute müsse es dagegen um «Menschlichkeit, Natur und Intimität» gehen und nicht um Expansion, sagte Kuma. Er habe denn auch bewusst einen «intimen, sehr subtilen Kontrast» zu Tanges «dramatischem, gigantischem, monumentalem» Design schaffen wollen, erzählt Kuma, dessen Ausstellung «Five Purr-fect Points for a New Public Space» im Rahmen der Japan Cultural Expo gerade in Tokios Nationalmuseum für moderne Kunst zu sehen ist.

Dabei war die Auswahl des Entwurfs für das neue Olympia-Stadion anfangs alles andere als glatt verlaufen. Ein erster Bauplan der aus dem Iran stammenden und inzwischen gestorbenen britischen Architektin Zaha Hadid war wegen scharfer öffentlicher Kritik unter anderem an den explodierenden Kosten verworfen worden. Daraufhin hatte die damalige japanische Regierung des rechtkonservativen Ministerpräsidenten Shinzo Abe einen neuen Entwurf ausgelobt, diesmal nur unter japanischen Bewerberteams. Am Ende setzte sich Kuma 2015 zusammen mit dem Bauriesen Taisei und dem Konzern Azusa durch.

Damals habe man nicht erwartet, dass es zur Corona-Pandemie kommen würde, so Kuma. Doch das neue Stadion mit seiner «natürlichen Ventilation» und der Verwendung von Holz aus heimischem Anbau erfülle «glücklicherweise» auch in Bezug auf die Pandemie die Erfordernisse der heutigen Zeit, meint Kuma. Er verweist dabei auch auf die Sitze, die in fünf erdigen Farbtönen gestaltet sind und ein Mosaik bilden, das an einen von Sonnenstrahlen durchfluteten Wald erinnern soll. Dank dieses Mosaiks wirke das Stadion in Japan mit seiner schrumpfenden Bevölkerung gar nicht leer, wenn nur wenige Zuschauer da seien - oder wie jetzt zur Pandamie sogar gänzlich ohne Publikum.

Chatschanow spielt als Überraschungsfinalist um Tennis-Gold in Tokio

TOKIO: Karen Chatschanow steht im Tennis-Endspiel der Olympischen Spiele in Tokio.

Der Weltranglisten-25. vom Russischen Olympischen Komitee entschied am Freitag das Überraschungs-Halbfinale gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta mit 6:3, 6:3 für sich. Vor dem Vorschlussrunden-Duell zwischen Alexander Zverev und dem serbischen Topfavoriten Novak Djokovic machte Chatschanow seinen Erfolg unerwartet klar in 79 Minuten perfekt. Bei den Grand-Slam-Turnieren war der russische Tennisprofi noch nie über das Viertelfinale hinausgekommen, bei diesen Sommerspielen hat der 25-Jährige jetzt Silber sicher. Das Finale im Herren-Einzel wird am Sonntag ausgetragen. Das Spiel um Bronze steigt am Samstag.

Japans Kronprinz geht statt Kaiser zu Olympia-Abschlusszeremonie

TOKIO: Japans Kronprinz Akishino wird an Stelle seines älteren Bruders, Kaiser Naruhito, der Abschlusszeremonie bei den Olympischen Spielen in Tokio beiwohnen. Das gab das kaiserliche Haushofamt am Freitag bekannt. Die Zeremonie wird am 8. August im Olympia-Stadion wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer stattfinden. Kaiser Naruhito hatte die Spiele am vergangenen Freitag in dem Stadion für eröffnet erklärt. Doch anders als 1964, als Naruhitos Großvater die ersten Sommerspiele in Tokio eröffnet hatte, fehlte in der japanischsprachigen Eröffnungserklärung das Wort «iwai» (Feier).

Das «auffällige» Fehlen des Wortes spiegele die momentane Stimmung in der japanischen Öffentlichkeit wider, die «tief gespalten» in der Frage sei, ob die Spiele inmitten der Pandemie stattfinden sollten, hatte die japanische Nachrichtenagentur Kyodo daraufhin geschrieben. Ein feierlicher Ton wäre in der gegenwärtigen Lage mit steigenden Infektionszahlen und dem nunmehr vierten Corona-Notstand in Tokio nicht passend gewesen, zitierte Kyodo Kreise im Haushofamt.

Der Großhofmeister des Hofamtes hatte zuletzt für großes Aufsehen gesorgt, als er der Öffentlichkeit mitteilte, dass Kaiser Naruhito nach seiner Einschätzung die Sorgen vieler Untertanen vor einer Ausbreitung des Coronavirus durch die Olympischen Spiele teile. Am Donnerstag war die Zahl der Neuinfektionen in Tokio am dritten Tag in Serie auf einen Höchststand von 3865 Fällen gestiegen. Landesweit verzeichnete der Olympia-Gastgeber erstmals mehr als 10.000 Fälle.

US-Schwimmer Murphy bei Olympia: Rennen «wahrscheinlich nicht sauber»

TOKIO: Der amerikanische Rückenschwimmer Ryan Murphy hat nach Olympia-Silber über 200 Meter Zweifel an der Sauberkeit des Rennens geäußert. «Wenn mir so eine Frage gestellt wird, habe ich ungefähr 15 Gedanken», sagte der 26-Jährige zum Thema Doping-Sorgen. «13 davon würden mich in große Schwierigkeiten bringen.» Murphy ergänzte: «Ich versuche, mich nicht darin zu verfangen. Es ist das ganze Jahr über eine große mentale Belastung für mich, zu wissen, dass ich in einem Rennen schwimme, das wahrscheinlich nicht sauber ist, und das ist es auch.»

Murphy hatte am Freitag in Tokio hinter dem Russen Jewgeni Rylow Rang zwei belegt. Dritter wurde Luke Greenbank aus Großbritannien. Über die halbe Distanz hatte Murphy Bronze hinter Rylow und dessen Landsmann Kliment Kolesnikow geholt.

Bei einer Pressekonferenz mit den anderen Medaillengewinnern sagte Murphy am Freitag, er wolle keine Anschuldigungen erheben und gratulierte Rylow. Der Sieger wollte sich nicht zu Murphys Aussagen äußern, da er sie nicht gehört habe. «Ich war immer für saubere Wettkämpfe. Ich bin immer getestet worden», sagte Rylow. Er sei für «sauberen Sport».

Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada hatte Russland im Dezember 2019 eigentlich für vier Jahre von den wichtigsten Sportereignissen der Welt ausgeschlossen. Doch Ende 2020 halbierte der Internationale Sportgerichtshof Cas die Sperre. In Russland existierte ein staatlich organisiertes Doping-System. In Tokio dürfen russische Sportler als neutrale Athleten ohne Flagge und Hymne unter dem Namen «Russisches Olympisches Komitee» (ROC) antreten.

Slalomkanute Aigner holt in Tokio Bronze

TOKIO: Slalomkanute Hannes Aigner hat sich im olympischen Finale in Tokio die Bronzemedaille gesichert. Der Dritte von London 2012 musste sich am Freitag im Einer-Kajak mit einem fehlerfreien Lauf nur dem neuen Olympiasieger Jiri Prskavec aus Tschechien und Jakub Grigar aus der Slowakei geschlagen geben.

Für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) gehen damit in Japan historische Tage zu Ende. Nach dem Gold von Ricarda Funk sowie den Bronzemedaillen von Sideris Tasiadis und Andrea Herzog war Bronze von Aigner die vierte Medaille im vierten Wettbewerb. So eine olympische Erfolgsbilanz hatten die Slalomkanuten seit München 1972 - als die DDR-Sportler dreimal Gold und einmal Bronze holten - nicht mehr.

Auch wenn der 32-jährige Augsburger, der 2018 Weltmeister wurde, sich kleine Patzer erlaubte und Probleme an Tor fünf hatte, gelang ihm ein insgesamt solider Finallauf, in dem er grobe Fehler vermeiden konnte. Aigner hatte im Halbfinale kleinere Probleme und war nur als Siebter in den Kampf um die Medaillen eingezogen. Im Kasai Canoe Slalom Centre waren in der Vorschlussrunde die Mitfavoriten Peter Kauzer aus Slowenien und der Italiener Giovanni de Gennaro bereits gescheitert.

Pistolenschützin Vennekamp Siebte - Olympia-Gold an Bazaraschkina

TOKIO: Pistolenschützin Doreen Vennekamp hat bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille klar verpasst. Die 26-Jährige aus Hüttengesäß belegte am Freitag beim Ausscheidungsschießen mit der Sportpistole aus 25 Metern den siebten Platz. Gold ging an die Russin Witalina Bazaraschkina vor Kim Minjung aus Südkorea und der Chinesin Xiao Jiaruixuan. Mitfavoritin Monika Karsch aus Regenburg war zuvor überraschend in der Qualifikation ausgeschieden.

Olympia-Debütantin Vennekamp war nach einem fast perfekten Qualifikations-Wettkampf im Schnellfeuer noch in den Finaldurchgang gerutscht, nachdem sie am Vortag im Präzisionsschießen noch enttäuscht hatte. Der Deutsche Schützenbund hat bei den Sommerspielen in Tokio bislang Bronze beim Bogenschießen im Teamwettbewerb der Frauen verbucht.

Boxer Abduljabbar scheitert im Viertelfinale

TOKIO: Schwergewichtsboxer Ammar Riad Abduljabbar aus Hamburg hat bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Medaille durch eine Niederlage im Viertelfinale verpasst. In der Gewichtsklasse bis 91 Kilogramm unterlag der 25-Jährige am Freitag dem Welt- und Europameister Muslim Gadschimagomedow vom Russischen Olympischen Komitee. Die Kampfrichter werteten den Kampf mit 0:5 gegen den aus dem Irak nach Deutschland eingewanderten Hamburger.

Von den drei Deutschen war es nur Abduljabbar gelungen, seinen ersten Kampf zu gewinnen. Federgewichts-Boxer Hamsat Shadalov war in der ersten Runde nach einem knappen 2:3 ausgeschieden, auch Nadine Apetz musste sich im Weltergewicht mit 2:3 geschlagen geben.

Basketballer Voigtmann vor Gruppen-Finale: «Wird ein harter Brocken»

SAITAMA: Deutschlands Basketballer gehen ohne Furcht in das abschließende Olympia-Vorrundenspiel gegen den noch ungeschlagenen Medaillenkandidaten Australien. «Es wird ein harter Brocken. Aber wie wir gegen Italien gesehen haben, ist es nicht unmöglich», sagte Center Johannes Voigtmann vor der entscheidenden Begegnung am Samstag (10.20 Uhr) in Saitama nördlich von Tokio und ergänzte zum Gegner: «Es gibt Stellen, wo sie verwundbar sind. Die werden wir versuchen auszunutzen. Dann denke ich, dass wir eine sehr gute Leistung abliefern und hoffentlich ins Viertelfinale einziehen.»

Nach der vermeidbaren Auftaktniederlage gegen Italien und dem ersten Sieg gegen Nigeria ist die Qualifikation für die K.o.-Runde für die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds mit einem weiteren Erfolg sicher. Auch eine Niederlage könnte reichen, denn die zwei besten Gruppendritten kommen weiter. «Das Weiterkommen ist das klare Ziel. Wir sind konzentriert auf das, was jetzt vor uns liegt», sagte der gebürtige Thüringer Voigtmann, der seit 2019 für ZSKA Moskau spielt.

«Die Tür ist jetzt offen für uns, wir haben es in der eigenen Hand. Das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl», sagte Voigtmann. Allerdings gilt der WM-Vierte Australien als schwierigster Gegner in der Gruppe B. Das Team ist mit dem klaren Ziel angetreten, endlich die erste Olympia-Medaille zu gewinnen. Verzichten müssen sie dabei auf Center Aron Baynes. Der NBA-Profi der Toronto Raptors zog sich eine Nackenverletzung zu und verpasst den Rest der Sommerspiele.

Vielseitigkeits-Team nach erster Reiterin auf Platz drei

TOKIO: Das deutsche Vielseitigkeits-Team liegt nach dem ersten Drittel der Dressur bei den Olympischen Spielen in Tokio auf Platz drei. Erste Reiterin des Trios war am Freitag Julia Krajewski aus Warendorf mit Amande. Die 32-Jährige musste sich mit 25,20 Minuspunkten nur dem Briten Oliver Townend auf Ballaghmor Class (23,60) und dem Chinesen Hua Tian Alex auf Don Geniro (23,90) geschlagen geben.

«Amande ist jetzt kein Dressurpferd, das fällt ihr nicht ganz so leicht», kommentierte Krajewski: «Springen ist mehr ihr Metier.» Zum Ergebnis sagte sie: «Mein Ziel waren 25 Punkte - und das haben wir geschafft.»

Zudem sind Sandra Auffarth aus Ganderkesee mit Viamant am Freitag und der dreimalige Olympiasieger Michael Jung aus Horb mit Chipmunk am Samstag am Start. Nach dem Geländeritt am Sonntag fällt die Entscheidung im abschließenden Springen am Montag.

Segler Heil/Plößel rücken mit Tagessieg bei Olympia-Regatta vor

ENOSHIMA: Die 49er-Segler Erik Heil und Thomas Plößel sind mit einem Tagessieg in die zweite Halbzeit ihrer Olympia-Regatta gestartet.

Die Rio-Bronzemedaillengewinner rückten nach sieben Rennen auf Platz vier vor. Die Crew vom Norddeutschen Regatta Verein in Hamburg hatte am Freitag noch zwei weitere Wettfahrten zu bestreiten. Ebenfalls am Freitag ist Laser-Weltmeister Philipp Buhl in den letzten beiden Rennen seiner Hauptrunde gefordert. Für den Siebten im Zwischenklassement der Einhand-Jollensegler geht es dabei um den Einzug ins Medaillenfinale der besten zehn Laser-Akteure am 1. August und um die bestmögliche Ausgangsposition im Kampf um Edelmetall.

Nach Aus in Tokio: Hochspringer Przybylko sucht den «alten Matze»

TOKIO: Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko möchte wieder den «alten Matze» finden. Nach seinem Aus in der Qualifikation der Olympischen Spiele in Tokio will der 29-Jährige vom TSV Bayer 04 voll gesund wieder angreifen. «Ich bin jetzt richtig motiviert», sagte Przybylko am Freitag nach seinem besten Sprung über 2,21 Meter, der für das Finale aber nicht reichte. Er hoffe, «dass ich wieder der alte Matze» werde. Er wolle «nun richtig ackern, dann wird das schon».

Przybylko ging mit großer Anspannung in den Wettbewerb. «Ich war richtig nervös», räumte der EM-Champion von Berlin 2018 ein und verwies auf seine schwierige Saison mit einer Fußverletzung. Auch durch Corona sei er «vier bis fünf Wochen raus» gewesen. «Mir hat in diesem Jahr einfach die Routine gefehlt», befand Przybylko, der 2016 in Rio de Janeiro mit 2,22 Metern das Finale verpasst hatte.

«Im Anlauf hat es mega gefehlt, dass ich nicht durchlaufen konnte», benannte Przybylko sein großes Problem. 2024 bei Olympia in Paris will er wieder dabei sein und dann auch ins Finale kommen. «Der Fuß hält, ich bin gesund und ich weiß, dass da jetzt wirklich was geht.»

Japans Gold-Judoka Hamada stärkt sich mit Straußenfleisch

TOKIO: Japans Küche ist berühmt für frischen Fisch, Reis, Gemüse und andere gesunde Köstlichkeiten, doch Judo-Ass Shori Hamada nennt als Quelle für ihre Kraft eine exotische Vogelart: den afrikanischen Strauß.

«Dank ihres Verzehrs von Straußenfleisch hat sie die Goldmedaille gewonnen», zitierte der japanische Fernsehsender NHK am Freitag eine Botschaft ihres Bruders, nachdem Hamada bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm gewonnen hatte. Seit vergangenem Jahr habe sie in einem Geschäft ihrer Heimatstadt Kirishima auf der südlichen Hauptinsel Kyushu häufig Fleisch von Straußen gekauft, die dort gezüchtet werden. Der Besitzer des Ladens, der die Kämpfe seiner Kundin im Fernsehen verfolgte, freute sich denn auch mächtig über ihren Sieg.

Schwere Stürze überschatten BMX-Rennen bei Olympia

TOKIO: Zwei schwere Stürze haben die BMX-Rennen bei den Olympischen Spielen in Tokio überschattet. In den Halbfinal-Läufen am Freitag verletzten sich Rio-Olympiasieger Connor Fields aus den USA und die Australierin Saya Sakakibara offenbar schwerer, beide mussten mit einer Trage weggebracht werden.

Fields, der zu den Stars der Szene gehört, kam in seinem dritten Halbfinal-Lauf im Ariake Urban Sports Park kurz nach dem Start zu Fall. Der Franzose Sylvain André und Twan van Gendt aus den Niederlanden konnten nicht mehr ausweichen und krachten in Fields hinein. Zum Finale trat der 28 Jahre alte Fields nicht mehr an. Den Olympiasieg sicherte sich der Niederländer Niek Kimmann, der vor einigen Tagen beim Training heftig mit einem Streckenposten kollidiert war.

Bei Sakakibara kam es im Zweikampf an der Spitze mit der Amerikanerin Alise Willoughby zum Sturz. Willoughby konnte noch weiterfahren, verpasste aber den Einzug ins Finale. Dort triumphierte die Britin Bethany Shriever.

Pistolenschützin Vennekamp im Olympia-Finale - Karsch raus

TOKIO: Die Pistolenschützin Doreen Vennekamp aus Hüttengesäß hat beim Schießen mit der Sportpistole das olympische Finale erreicht. Nach einem fast perfekten zweiten Qualifikations-Wettkampf im Schnellfeuer und zwei 100er Serien belegte die Olympia-Debütantin mit insgesamt 586 Ringen Platz vier und zog in die Endrunde der besten Acht ein. «Ich bin einfach mega glücklich gerade. Mein Ziel war es, ins Finale zu rücken und das habe ich geschafft», sagte eine strahlende Vennekamp. Im Finale sei jetzt alles möglich.

Ausgeschieden ist dagegen Mitfavoritin Monika Karsch aus Regenburg. Die Olympia-Zweite von Rio mit der Sportpistole musste sich auf der Asaka Shooting Range mit insgesamt 580 Ringen und Platz 20 zufrieden geben. Möglich waren 600 Ringe. «Das schaffe ich normalerweise im Schlaf besser», sagte die enttäuschte 38-Jährige.

Nach dem enttäuschenden Präzisionsschießen am Vortag, dem ersten Teil der Qualifikation, hatten beide Athletinnen eigentlich nur noch geringe Chancen auf das Finale. Dank einer enormen Leistungssteigerung mit einer 99er Serie und zwei 100er Reihen schoss Vennekamp jedoch am Freitag nahezu fehlerfrei. Karsch ließ nach einer guten 98er Serie zum Auftakt leicht nach und kam auf 292 Ringe.

Frühere EM-Zweite Lückenkemper nicht über 100 Meter am Start

TOKIO: Die frühere Europameisterschaftszweite Gina Lückenkemper ist bei den Olympischen Spielen in Tokio über 100 Meter nicht an den Start gegangen.

Als Ersatz für die verletzten Sprinterinnen Lisa Mayer (Wetzlar) und Lisa Nippgen (Mannheim) war die 24-jährige Berlinerin kurzfristig in das Olympia-Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes nachgerückt. DLV-Cheftrainerin Annett Stein hatte einen Doppelstart von Lückenkemper, die wegen einer Muskelverletzung die Tokio-Norm nicht schaffte, zuvor schon eher ausgeschlossen und einen Einsatz in der Sprint-Staffel avisiert.

Gewitterwarnung: Olympisches Golfturnier erneut unterbrochen

TOKIO: Auch die zweite Runde des olympischen Golfturniers ist wegen einer Gewitterwarnung unterbrochen worden.

Um 12.00 Uhr Ortszeit (5.00 MESZ) wurden die Spieler am Freitag von der Anlage des Kasumigaseki Country Clubs geholt. Zu diesem Zeitpunkt waren die deutschen Golfprofis Hurly Long und Maximilian Kieffer noch auf dem Par-71-Kurs im Norden von Tokio unterwegs. Bereits am Vortag musste die Auftaktrunde für über zwei Stunden wegen Gewitters unterbrochen werden.

Vierter Sieg im vierten Spiel für Hockey-Damen bei Olympia

TOKIO: Angeführt von Doppel-Torschützin Lisa Altenburg haben die deutschen Hockey-Damen auch ihr viertes Gruppenspiel bei Olympia in Tokio gewonnen. Gegen Schlusslicht Südafrika gelang dem Team von Bundestrainer Xavier Reckinger am Freitag ein souveräner 4:1 (3:0)-Erfolg. Damit schloss die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes zum ebenfalls noch unbezwungenen Weltmeister Niederlande auf, der die Gruppe A anführt. Das Viertelfinal-Ticket hatten die deutschen Damen schon vorher sicher. Gegen Topfavorit Niederlande geht es nun am Samstag (11.30 Uhr MESZ) um den Gruppensieg.

Lisa Altenburg brachte ihr Team gegen Südafrika schon in der zweiten Minute in Führung. Nach einer Strafecke erhöhte Sonja Zimmermann (10.), ehe erneut Altenburg (24.) schon vor der Pause für die Vorentscheidung sorgte. In der zweiten Hälfte vergab die deutsche Auswahl eine Reihe guter Chancen, ehe Anne Schröder (49.) den vierten Treffer erzielte. Südafrikas Toni Marks (53.) stellte den Endstand her.

Die Partie im Oi Hockey Stadium hatte wegen heftiger Regenfälle mit 65 Minuten Verspätung begonnen. Jedes Teams sang zwar noch seine Hymne, dann verließen die Spielerinnen aber fluchtartig und schon pitschnass das Feld. Erst nach einer Stunde hatte sich das Gewitter verzogen.

Diskuswerfer Jasinski nach Qualifikation: «Schon enttäuschend»

TOKIO: Diskuswerfer Daniel Jasinski versuchte seinen Ärger bei Olympia in Tokio wegzulächeln. «Es ist schon enttäuschend», räumte der 31-Jährige aus Wattenscheid nach der Qualifikation am Freitag ein. Mit seinem weitesten Wurf über 63,29 Meter landete der Bronze-Medaillengewinner von Rio de Janeiro in Gruppe A nur auf dem siebten Platz und musste auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. «In Rio war es auch knapp, mal guck'n», sagte Jasinski, dessen gute Laune «vielleicht auch ein bisschen Show» war.

«Es war einfach ein bisschen zu vorsichtig, das reicht dann eben nicht, um eine gute Leistung abzurufen», berichtete er in der Mixed Zone des Olympiastadions. «Die Aggressivität hat ein bisschen gefehlt, schwer zu sagen.» Mit «95 oder 97 Prozent» der eigentlichen Leistungsfähigkeit sei es schwierig, meinte er weiter.

Clemens Prüfer aus Potsdam landete in der Qualifikationsgruppe direkt hinter Jasinski, der in Rio mit 67,05 Metern eine Medaille gewonnen hatte. «Ich habe versucht, im Kopf aggressiv in den Ring reinzugehen, im Endeffekt habe ich mich dann doch zurückgehalten», sagte der 23-Jährige nach seinem besten Wurf über 63,18 Meter. «Da war locker ein Meter mehr drin.»

Frankreichs Handballer bei Olympia weiter unbesiegt

TOKIO: Rekord-Weltmeister Frankreich hat mit einem klaren 36:31 (18:12)-Sieg gegen Europameister Spanien seine Medaillenambitionen im olympischen Handball-Turnier eindrucksvoll untermauert.

Dank des Erfolges am Freitag in Tokio führt der zweimalige Olympiasieger die Gruppe A mit 8:0 Punkten vor den ebenfalls bereits für das Viertelfinale qualifizierten Spaniern (6:2) an. Zuvor hatte Brasilien beim 25:23 (11:16) im Südamerika-Duell mit Argentinien den ersten Turniersieg gefeiert. Die Brasilianer sind am Sonntag letzter Gruppengegner der deutschen Mannschaft, für die am Freitag (14.30 Uhr) zunächst die Partie gegen den EM-Dritten Norwegen anstand.

Corona-Zahlen bei Olympia steigen an - 27 Neuinfektionen

TOKIO: Die Corona-Zahlen bei den Olympischen Spielen in Tokio steigen weiter an. Mit 27 positiven Fällen im Umfeld der Spiele wurde ein neuer Tages-Höchstwert registriert, nachdem es am Vortag 24 Neuinfektionen gegeben hatte. Das gaben die Organisatoren der Spiele am Freitag bekannt. So viele Fälle waren seit Beginn der Erfassung am 1. Juli zuvor noch nicht an einem Tag verzeichnet worden. Unter den Positivfällen sind auch wieder drei Athleten. Die Namen der Sportler werden von den Organisatoren nicht veröffentlicht.

Die Zahl der positiven Tests rund um die Wettkämpfe in Japan stieg damit auf 220. Insgesamt infizierten sich demnach bislang 27 Sportler mit dem Coronavirus. Im deutschen Team hatte es am vergangenen Freitag in Radsportler Simon Geschke den ersten Corona-Infizierten gegeben. Einen weiteren prominenten Fall gab es mit dem positiv getesteten Stabhochsprung-Weltmeister Sam Kendricks aus den USA.

Der Anstieg der Corona-Fälle verläuft damit parallel zu den steigenden Neuinfektionen in Japan. Am Donnerstag waren landesweit erstmals mehr als 10.000 neu Infizierte festgestellt worden, 3865 Fälle davon in Tokio.

Brustschwimmerin Schoenmaker stellt Weltrekord über 200 Meter auf

TOKIO: Die südafrikanische Brustschwimmerin Tatjana Schoenmaker hat bei den Olympischen Spielen in Weltrekordzeit Gold über 200 Meter gewonnen. Die 24-Jährige schlug am Freitag in Tokio nach 2:18,95 Minuten an und verbesserte die alte Bestmarke der Dänin Rikke Møller Pedersen aus dem Jahr 2013 damit um 16 Hundertstelsekunden.

Noch im Becken brach Schoenmaker völlig überwältigt in Tränen aus und wurde von einigen ihrer Konkurrentinnen umarmt. Silber ging an Lilly King aus den USA, Bronze holte deren Landsfrau Annie Lazor. Schoenmakers Bestmarke war der erste Einzel-Weltrekord bei diesen Olympischen Spielen im Schwimmen.

Schnelles Olympia-Ende: Aus für Hindernisläufer Bebendorf im Vorlauf

TOKIO: Die Olympia-Premiere von Karl Bebendorf dauerte nur 8:33,27 Minuten. Als erster deutscher Leichtathlet musste der dreimalige nationale Meister am Freitag als Vorlauf-Elfter über 3000 Meter Hindernis bei den Tokio-Spielen seine Sachen wieder packen. «Die Strecke hat sich von ihrer besten Seite gezeigt, nämlich, wie hart sie sein kann», sagte der 25-jährige Dresdner. «Da kam der Punkt, wo es hart wurde und ich kopfmäßig nicht mehr mithalten konnte und gnadenlos zugrunde ging.» Im Finale der deutschen Titelkämpfe sei man nach 2000 Metern sieben Sekunden langsamer gewesen.

Vor seiner Reise nach Japan hatte er für Aufmerksamkeit gesorgt, weil er sich als Genesener nicht gegen Corona impfen lassen wollte. «Ich habe die Krankheit durchgemacht und bin zum Glück sehr gut davon gekommen», sagte Bebendorf. «Die wissenschaftliche Bestätigung gibt es nicht. Ich glaube aber, dass mein Körper gegen Corona immun ist.»

Er habe keine Angst, erneut zu erkranken, hatte aber die Furcht gehabt, durch Impfnebenwirkungen vor Olympia aus der Bahn geworfen zu werden. «Da wäre man als Sportler, der seinen Körper jeden Millimeter zu Höchstleistungen braucht, nicht begeistert gewesen.» Rund 95 Prozent der 431 deutschen Olympia-Starter hatten sich für eine Impfung vor der Reise nach Tokio entschieden.

Deutschland-Achter fährt zu Silber bei Olympischen Spielen

TOKIO: Der Deutschland-Achter hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Silbermedaille gewonnen, sein großes Ziel aber verpasst.

Nach zuletzt drei WM-Titeln in Serie musste sich das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes (DRV) am Freitag im Finale auf dem Sea Forest Waterway der neuseeländischen Mannschaft geschlagen geben. Dritter wurde Großbritannien. Damit wartet der Achter weiter auf die erste Goldmedaille seit den Sommerspielen 2012 in London. Vor fünf Jahren in Rio hatte es ebenfalls zu Silber gereicht.

Heftiges Gewitter: Hockey-Damen müssen auf Südafrika-Spiel warten

TOKIO: Wegen heftiger Regenfälle hat sich der vierte Auftritt der deutschen Hockey-Damen bei den Olympischen Spielen in Tokio verzögert.

Über das Oi Hockey Stadium zog am Freitagmorgen ein heftiges Gewitter hinweg, die DHB-Auswahl und Gegner Südafrika verließen nach den Hymnen fluchtartig und schon pitschnass das Spielfeld. Der Platz stand nach kurzer Zeit unter Wasser. Unter einem schützenden Dach warteten beide Teams auf das Ende des ergiebigen Regengusses. Die Damen des Deutschen Hockey-Bundes hatten ihre ersten drei Partien gewonnen und standen schon vor der Partie gegen Schlusslicht Südafrika sicher im Viertelfinale.

Einer-Ruderer Zeidler gewinnt B-Finale deutlich

TOKIO: Einen Tag nach seinem überraschenden Aus im Halbfinale hat Einer-Ruderer Oliver Zeidler bei den Olympischen Spielen in Tokio das B-Finale gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich am Freitag souverän vor dem Italiener Gennaro di Mauro und dem Kanadier Trevor Jones durch. Damit beendete der als Gold-Kandidat in den Wettbewerb gegangene Ingolstädter die Sommerspiele auf Platz sieben.

Bei deutlich schwächerem Wind und geringerem Wellengang kam Zeidler auf dem Sea Forest Waterway viel besser zurecht als noch etwa 24 Stunden zuvor. Der Weltmeister führte schon zur Halbzeit der 2000 Meter mit exakt zwei Sekunden Vorsprung vor di Mauro und baute das Polster bis zur Ziellinie auf 2,94 Sekunden aus, was über einer Bootslänge entsprach.

Vor Bronze-Match: Ovtcharov kann nicht in Olympia-Halle trainieren

TOKIO: Keine optimale Vorbereitung auf das Match um Bronze: Der deutsche Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov kann vor seinem Spiel gegen Lin Yun-Ju aus Taiwan am Freitag (13.00 Uhr/MESZ) nicht in der Olympia-Halle trainieren. Wie der Deutsche Tischtennis-Bund mitteilte, habe das Organisationskomitee für den Zeitraum vor den für den Abend (Ortszeit) angesetzten Partien «weder Sicherheitspersonal noch Volunteers eingeplant» und könne «dies kurzfristig auch nicht einrichten». Daher sei ein Training für die drei Nationen, die am Spiel um Platz drei und am Finale beteiligt sind, nur im eine Autostunde entfernten Nakano City General Gymnasium möglich.

«Wir und auch die Chinesen sind sehr unzufrieden mit dieser Situation», sagte DTTB-Sportdirektor Richard Prause. «Das ist nicht nachzuvollziehen und reichlich irritierend. Unser Trainer-Team hat alle Olympischen Spiele seit 1988 mitgemacht. Eine Hallenschließung hat es noch nie gegeben.» Neben der Fahrstrecke bemängelte der Verband auch, dass in der anderen Halle nicht die gleichen Tische stehen wie im Tokyo Metropolitan Gymnasium. Daher man umgeplant. Ovtcharov werde am Morgen nicht trainieren, sondern früher als ursprünglich geplant in die Hauptspielhalle fahren. «Das lässt unser ganzes Team hier sehr unzufrieden zurück», sagte Prause.

Der 32 Jahre alte Ovtcharov kämpft um seine zweite Einzelmedaille bei Olympischen Spielen nach Bronze 2012 in London. Im anschließenden Endspiel (14.00 Uhr) stehen sich die beiden chinesischen Weltklassespieler Fan Zhendong und Ma Long gegenüber. Gegen Ma Long hatte Ovtcharov im Halbfinale knapp in sieben Sätzen verloren.

Ex-Zehnkämpfer Busemann sehnt Tag der Freiheit in Tokio herbei

TOKIO: Der frühere Zehnkampf-Star Frank Busemann fiebert den Leichtathletik-Wettkämpfen bei den Olympischen Spielen entgegen - und dem Ende seiner Arbeitsquarantäne. «Ich sehne diesen Tag herbei, wo ich den Fuß über die Bordsteinkante setze und frei bin sozusagen», sagte der ARD-Experte am Donnerstagabend bei einem Studioauftritt für seinen Sender. Medienvertreter wie Busemann dürfen sich die ersten 14 Tage in Tokio nur in einer Blase mit Wettkampfstätte, Hotel und Medienzentren aufhalten.

«Ich werde mich natürlich zusammenreißen. Ich werde nicht rausgehen und sagen: Hallo, hier bin ich - und Tokio erkunden», sagte der 46 Jahre alte Olympia-Zweite von Atlanta 1996. Die Leichtathletik-Wettbewerbe beginnen an diesem Freitag.

«Wir waren bei der Probe gestern, das ist ein unglaublich tolles Stadion», sagte Busemann und ergänzte zähneknirschend: «Es ist schon verwerflich, dass da keine Menschen drinsitzen. Aber was wollen wir machen... Die Athleten sind darauf eingestellt.» Er sei gespannt, so der Leverkusener, wie die Atmosphäre sein werde: «Du kannst ein 67.000-Mann-Stadion nicht mit 500 Männeken stimmungsvoll kriegen.» In die Arena dürfen neben Athleten nur Offizielle, Betreuer, Kampfrichter und Berichterstatter.

KSC gegen Darmstadt findet statt - Kein weiterer positiver Coronatest

DARMSTADT: Das Fußball-Zweitligaspiel zwischen dem Karlsruher SC und Darmstadt 98 kann an diesem Freitag (18.30 Uhr) wie geplant stattfinden. Wie die Darmstädter am Donnerstag mitteilten, ist kein weiterer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Somit können die Lilien genügend Spieler für die Partie aufbieten. Nach drei Corona- und zusätzlich fünf Quarantänefällen in der vergangenen Woche waren am Mittwoch erneut vier Darmstädter Spieler positiv auf das Virus getestet worden. Deshalb hatten die Hessen zunächst eine Absetzung des Zweitligaspiels angestrebt, da sie die Wettbewerbsgleichheit in Frage stellen.

Keine nachträgliche Strafe für Hamilton: Red Bull scheitert

BUDAPEST: Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wird nicht noch nachträglich für den Rennunfall vor knapp zwei Wochen bei seinem Heimsieg in Silverstone bestraft. Nach einer Anhörung der Teamverantwortlichen von Red Bull und Mercedes am Donnerstag auf dem Hungaroring in Budapest entschieden die Rennkommissare, es bei der Zehn-Sekunden-Strafe zu belassen, die Hamilton (36) nach seinem Unfall mit Max Verstappen (23) noch während des Rennens bekommen hatte. Den Rennkommissaren reichten die von Red Bull vorgelegten angeblichen neuen Beweise nicht aus. «Aus diesem Grund weisen die Stewards den Antrag auf Überprüfung ab», hieß es weiter.

Doppelpack von Neuzugang Jovetic: Hertha im Test 4:3 gegen Liverpool

INNSBRUCK: Ein Einstand nach Maß von Neuzugang Stevan Jovetic hat Hertha BSC einen Testspielsieg gegen den FC Liverpool beschert. Der 31 Jahre alte Montenegriner, erst zwei Tage zuvor vom Berliner Fußball-Bundesligisten neu verpflichtet, markierte gleich in seinem ersten Spiel als Einwechsler die entscheidenden beiden Tore (66. und 80.) zum 4:3 (2:2)-Sieg. Santiago Ascacibar (21.) und Suat Serdar (31.) hatten Hertha am Donnerstag im Tivoli-Stadion von Innsbruck vor über 10.000 Fans in Führung gebracht. Sadio Mané (37.) und Minamino Takumi (42.) schafften zwischendurch den Ausgleich für das Team von Trainer Jürgen Klopp. Das dritte Tor für die Reds durch Alex Oxlade-Chamberlain (88.) kam zu spät. Bei Liverpool feierte der niederländische Star Virgil van Dijk neun Monate nach seinem Kreuzbandriss ein Comeback.

Aufsteiger Bochum verliert erstes Testspiel - 1:2 gegen Arnheim

BOCHUM: Der VfL Bochum hat sein erstes Testspiel in der Saisonvorbereitung für die Fußball-Bundesliga verloren. Am Donnerstag unterlag der Aufsteiger mit 1:2 (0:0) gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Bei den Treffern der Gäste durch den ehemaligen Wolfsburger Riechedly Bazoer (63. Minute) sowie durch Lois Openda (80.) gelang VfL-Neuzugang Takuma Asano lediglich der zwischenzeitliche Ausgleich (76.).

Vereinsloser Messi macht Urlaub auf Ibiza

BARCELONA: Dass er seit gut vier Wochen vertrags- und vereinslos ist, scheint Fußball-Weltstar Lionel Messi nicht sonderlich zu beunruhigen: Der Argentinier flog am Donnerstag zu einem neuen Urlaub mit der Familie nach Ibiza, wie die katalanische Fachzeitung «Mundo Deportivo» und andere spanische Medien berichteten. Beim FC Barcelona sei man unterdessen weiterhin zuversichtlich, dass Messi auch kommende Saison beim katalanischen Verein, bei dem er über 20 Jahre lang unter Vertrag stand, auf Torejagd gehen wird, versicherte «Mundo Deportivo». Man hoffe, dass er schon am Montag in Barcelona das Training aufnehmen werde.

Bericht: Dänen-Star Eriksen kehrt nächste Woche nach Mailand zurück

BERLIN: Der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen soll Medieninformationen zufolge in der kommenden Woche nach Mailand zurückkehren, um sich dort weiteren medizinischen Tests zu unterziehen. Wie der britische Sender Sky Sports am Donnerstag berichtete, gehe es nicht nur darum, ob der Inter-Profi wieder auf Hochleistungsniveau trainieren und spielen könne, sondern auch darum, ob er in Zukunft ohne den implantierten Defibrillator auskommen könnte. Eriksen war im Juni zu Beginn der EM in Kopenhagen während des Spiels gegen Finnland auf dem Rasen zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Danach wurde dem 29-Jährigen ein Defibrillator implantiert, mit dem er aber in Italien nicht spielen darf.

Ex-Bundesliga-Profi Carvajal verlängert bis 2025 bei Real Madrid

MADRID: Der frühere Leverkusener Bundesliga-Profi Dani Carvajal hat seinen bis 2022 laufenden Vertrag bei Real Madrid vorzeitig um drei Jahre verlängert. Nach den Abgängen von Sergio Ramos (Paris Saint-Germain) und Raphael Varane (Manchester United) stattete der spanische Fußball-Rekordmeister den 29 Jahre alten Außenverteidiger mit einem neuen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025 aus. Das teilten die Königlichen am Donnerstag mit.

Corona-Verdachtsfälle: Manchester United sagt Testspiel ab

BERLIN: Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat als Vorsichtsmaßnahme das Testspiel gegen Preston North End an diesem Samstag abgesagt. Wie der Premier-League-Club am Donnerstagabend mitteilte, seien bei Routinetests der ersten Mannschaft eine «kleine Anzahl positiver Corona-Verdachtsfälle» identifiziert worden. Die betroffenen Personen wurden isoliert, bis weitere Tests anstehen, hieß es in der Vereinsmitteilung.