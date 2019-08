Von: Redaktion DER FARANG | 22.08.19

Kovac: Coutinho nicht in Bayern-Startelf - Strafe für Sanches

MÜNCHEN (dpa) - Bayern Münchens Trainer Niko Kovac plant im Bundesligaspiel beim FC Schalke 04 nicht mit einem Startelf-Einsatz des neuen Topspielers Philippe Coutinho.



«Er ist mit Sicherheit noch nicht auf dem Fitnessniveau, um von Anfang an oder 90 Minuten zu spielen», sagte Kovac am Donnerstag in München über den vom FC Barcelona ausgeliehenen brasilianischen Fußball-Nationalspieler. Der 27 Jahre alte Coutinho trainiert seit Dienstag in München mit seinem neuen Team. Kovac bestätigte zudem eine Geldstrafe für den portugiesischen Europameister Renato Sanches. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte laut Kovac das Training der Reservisten direkt nach dem 2:2 gegen Hertha BSC nicht mitgemacht.

Borussia Dortmund in Köln erstmals mit Stammtorhüter Bürki

DORTMUND (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kann im Auswärtsspiel am Freitag gegen den 1. FC Köln erstmals in dieser Saison auf Stammtorhüter Roman Bürki zurückgreifen.



Das bestätigte Trainer Lucien Favre am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Der Schweizer Nationaltorhüter war wegen einer Risswunde am Schienbein im Supercup gegen Bayern München), im DFB-Pokal gegen den KFC Uerdingen und beim Liga-Auftakt gegen den FC Augsburg von seinem Landsmann Marwin Hitz vertreten worden.

Bayer Leverkusen will mit Trainer Peter Bosz verlängern

LEVERKUSEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen plant offenbar in absehbarer Zeit eine Vertragsverlängerung mit Trainer Peter Bosz.



Der aktuelle Kontrakt des früheren Dortmunder Coaches, der die Werkself nach seiner Amtsübernahme im Winter dank einer Aufholjagd noch in die Champions League führte, läuft bis 2020. «Das Ziel ist natürlich, dass der Trainer noch länger bei uns bleibt», sagte Sportdirektor Simon Rolfes dem «Kicker»: «Beide Seiten sind sehr zufrieden. Das ist eine gute Grundvoraussetzung.» Erste Gespräche wurden angeblich bereits geführt.

Neuzugänge Jedvaj und Lichtsteiner vor Debüt beim FC Augsburg

AUGSBURG (dpa) - Nur wenige Tage nach ihrem Transfer zum FC Augsburg könnten die Neuzugänge Tin Jedvaj und Stephan Lichtsteiner im Fußball-Bundesligaspiel am Samstag gegen Union Berlin ihr Debüt geben.



Das deutete Augsburgs Coach Martin Schmidt am Donnerstag an. Innenverteidiger Jedvaj sei topfit. Der FCA hat den 23-Jährigen für diese Saison von Bayer Leverkusen ausgeliehen. Auch der rechte Außenverteidiger Lichtsteiner sei körperlich «auf einem absolut guten Niveau». Der 35-Jährige, der zu Beginn der Woche vom FC Arsenal aus London zu den Schwaben kam, sei außerdem ein Mentalitätsspieler. Im Spiel gegen Union könnte zudem der immer wieder verletzte Torjäger Alfred Finnbogason sein Comeback geben.

Jatta-Anwalt: Fristverlängerung für HSV-Profi bei Bezirksamt

HAMBURG (dpa) - HSV-Profi Bakéry Jatta hat eine Woche mehr Zeit, um die Fragen des zuständigen Bezirksamts Hamburg-Mitte zu seiner Identität zu beantworten.



Die Frist sei einvernehmlich bis zum 30. August verlängert worden, teilte Thomas Bliwier, Anwalt des Spielers vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV, am Donnerstag auf Anfrage mit. Ursprünglich sollte Jatta bis zu diesem Freitag Auskunft geben. Als Grund für die Verschiebung nannte Bliwier das Fehlen von Unterlagen. Nach einem Bericht des Magazins «Sport Bild» soll es Zweifel an der Identität des HSV-Stürmers geben.

Schlägereien und Warnschüsse bei Fußballspiel in der Schweiz

BERN (dpa) - Schlägereien mit Verletzten haben am Mittwochabend das Playoff-Spiel zur Champions League zwischen dem Schweizer Fußball-Meister Young Boys Bern und Roter Stern Belgrad überschattet.



Beim Marsch von mehreren hundert serbischen Fans zum Stadion seien mehrere Personen tätlich angegriffen worden, berichtete die Kantonspolizei am Donnerstagmorgen. Sie habe Warnschüsse abgeben müssen. Fünf Menschen wurden verletzt, drei vorübergehend festgenommen. Auch nach dem Spiel kam es nach Polizeiangaben zu Tätlichkeiten. Die Polizei sei bis nach Mitternacht im Einsatz gewesen.

Springreiter bei Europameisterschaft nur noch Zweiter

ROTTERDAM (dpa) - Die deutschen Springreiter haben bei der Europameisterschaft in Rotterdam ihre führende Position verloren.



Einen Tag nach vier fehlerfreien Runden und Platz eins im Zeitspringen fiel das Quartett am Donnerstag in der ersten Runde des Nationenpreises auf Rang zwei zurück. Vor der Entscheidung am Freitag im zweiten Umlauf des Nationenpreises führt Belgien. Großbritannien ist Dritter. In der Einzelwertung liegt Daniel Deußer mit Tobago als bester Deutscher auf Platz vier. Simone Blum aus Zolling verbesserte sich mit Alice auf Rang sechs. Es führt der Brite Ben Maher mit Explosion vor dem Schweizer Steve Guerdat mit Bianca.

Radprofi Degenkolb wechselt zum Team Lotto Soudal

BERLIN (dpa) - Radprofi John Degenkolb verlässt zum Jahresende das Team Trek-Segafredo und wechselt zum Rennstall Lotto Soudal.



Der 30-Jährige aus Oberursel unterschrieb bei den Belgiern einen Zweijahresvertrag bis Ende 2021, wie das Team am Donnerstag bekanntgab. Routinier Degenkolb war in diesem Jahr von Trek-Segafredo nicht für die Tour de France nominiert worden, weil der Fokus voll auf Klassement-Fahrer Richie Porte aus Australien lag. Der sprintstarke Klassikerspezialist startet nun ab Samstag bei der Spanien-Rundfahrt. Saisonhöhepunkt soll die Straßen-Weltmeisterschaft Ende September im britischen Yorkshire werden.

Deutsche Segler bei Olympia-Test ohne Podiumsplatz

ENOSHIMA (dpa) - Die deutschen Segler haben den Test im japanischen Olympia-Revier von Enoshima ohne Podiumsplätze beendet.



Bei der «Ready Steady Tokyo - Sailing»-Regatta in der Sagami Bucht waren deutsche Boote in sieben von zehn Disziplinen am Start. Drei konnten sich in den Top Ten platzieren: Als bestes Team segelte die Kieler 49er-Crew Justus Schmidt/Max Boehme im 49er auf Platz fünf. Rang sechs sicherte sich die junge Kieler Nacra-17-Mixed-Crew Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer mit einem abschließenden Sieg im Finale. Der dreimalige WM-Medaillengewinner Philipp Buhl aus Sonthofen segelte im Laser auf Position sieben.