RATCHABURI: Der mutmaßliche Schütze auf einer Beerdigung vom Montagabend im Wat Tha Makham, bei der eine Bürgermeisterkandidatin getötet und sechs weitere Personen verletzt wurden, hat sich am Dienstag der Polizei gestellt. Er ist der Ehemann der Hauptkonkurrentin der getöteten Frau bei den Kommunalwahlen in diesem Monat und Schwager der toten Frau.

Die Polizei beantragte am Dienstagmorgen beim Gericht in Ratchaburi einen Haftbefehl gegen das Ratsmitglied der Ratchaburi Provincial Administration Organisation (PAO). Laut der Polizei gibt es stichhaltige Beweise, um den Festgenommenen des Mordes, des versuchten Mordes, des illegalen Besitzes von Schusswaffen und Munition und des Tragens einer Waffe in der Öffentlichkeit anzuklagen.

Bei der Schießerei auf der Beerdigungszeremonie wurde eine Person getötet und sechs weitere Personen verwundet, als der Schütze das Feuer auf Trauernde in einer offenen Gebetshalle eröffnete. Die getötete Frau ist die Ehefrau eines ehemaligen Mitglieds des PAO-Rates von Ratchaburi. Sie war Kandidatin bei der Wahl zum Bürgermeister und zu den Stadträten des Stadtbezirks Tambon Don Sai am 28. März. Ihre Hauptkonkurrentin um den Posten des Bürgermeisters war die Frau des Festgenommenen. Die Polizei geht davon aus, dass die Schießerei politisch motiviert war.