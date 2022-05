BANGKOK: Die thailändische Währung wird in diesem Quartal wahrscheinlich schwach bleiben, aber Analysten erwarten, dass sie in der zweiten Jahreshälfte allmählich stärker wird.

In Thailand begann die Woche mit einer Abschwächung des Baht auf ein Fünfjahrestief von 34,62 Baht gegenüber dem US-Dollar. Auch wenn dies im Einklang mit anderen ASEAN-Währungen steht, die gegenüber dem US-Dollar nachgegeben haben, ist die Entwicklung dennoch beachtenswert, da sie als Indikator für die Erholung des Landes dient.

Was sind die Faktoren, die die Entwicklung des Baht in diesem Jahr bestimmen?

Die thailändische Währung entwickelte sich zu Beginn des Jahres relativ gut und stieg am 18. Februar auf 32,11 Baht pro Dollar, bevor sie am 28. März auf 33,7 Baht fiel. Gegen Ende April fiel die Währung weiter auf 34 Baht pro Dollar. Poon Panichpibool, Marktstratege bei der Krungthai Bank (KTB), fasste die Entwicklung wie folgt zusammen.

Im Januar wertete der Baht unter den asiatischen Währungen am stärksten auf 33,29 pro Dollar auf und erreichte damit einen Höchststand seit Ende November 2021, da Thailand die Wiedereröffnung für geimpfte Besucher vorantrieb. Die Dynamik setzte sich im Februar fort, da die wirtschaftlichen Aussichten Thailands rosig waren und der Tourismussektor trotz der Omikron-Variante auf dem Weg der Besserung war.

Der Russland-Ukraine-Krieg führte jedoch im März zu einer Abwertung des Baht. Dieser Trend setzte sich auch im April und Mai fort, da die Anleger das Risiko verringerten, d. h. sie zogen es vor, sichere Währungen wie den Dollar zu halten. Infolgedessen geriet der Baht durch die Aufwertung des Dollars unter Druck.

Am 9. Mai lag der Wert des Baht bei 34,62 pro Dollar. Dies entspricht einer Abwertung von 3,4 Prozent gegenüber dem Dollar seit Jahresbeginn – der niedrigste Wert seit fünf Jahren.

Der Rückgang wird auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zurückgeführt, der die Rohstoffpreise und die Inflationsrate weiter in die Höhe treibt, sowie auf die jüngste Zinserhöhung der US-Notenbank und die sich verschlimmernde Pandemie in China und die damit verbundenen Herausforderungen für die Lieferketten und die Schifffahrt, erklärt Khun Poon.

Betrachtet man das regionale Bild, so entsprach der Wertverlust des Baht dem anderer asiatischer Währungen im ersten Quartal dieses Jahres. Der größte Verlierer ist der japanische Yen mit einem Wertverlust von 12 Prozent, gefolgt vom malaysischen Ringgit mit 3,9 Prozent.



Im Vergleich mit den anderen asiatischen Währungen – ohne Japan – schnitt der Baht schlechter ab als die indonesische Rupiah, die seit Jahresbeginn etwa 2 Prozent ihres Wertes verlor, und der Singapur-Dollar, der im gleichen Zeitraum 3 Prozent an Wert einbüßte.

„Die Rupiah bietet hohe Anleiherenditen, während der Singapur-Dollar von der Monetary Authority of Singapore gestützt wird, was einen steileren Aufwertungspfad ermöglicht. Dies steht im Gegensatz zu den relativ niedrigen thailändischen Anleiherenditen, während die thailändische Zentralbank ebenfalls eine eher zurückhaltende Haltung eingenommen hat“, so Chang Wei Liang, Devisen- und Kreditstratege bei DBS.

Andererseits habe sich der Baht gegenüber dem chinesischen Yuan, der seit Jahresbeginn rund 5,4 Prozent verloren hat, als widerstandsfähiger erwiesen.

„Die thailändische Wirtschaft öffnet sich allmählich wieder und dürfte ein steigendes Wachstum verzeichnen, während sich die Wachstumsaussichten in China aufgrund der Schließungen im Zusammenhang mit der Pandemie verschlechtert haben“, so Khun Chang.

Außerdem ist der Baht im Vergleich zu seinen Konkurrenten immer noch relativ überbewertet, allerdings nicht gegenüber dem US-Dollar. Dies liege daran, dass zwei der größten Exportziele Thailands – China und Japan – eine noch stärkere Währungsabwertung erfahren haben als der Baht.

Thailands handelspolitische Wettbewerbsfähigkeit hat sich leicht verschlechtert, was darauf hindeutet, dass der Baht in Zukunft weiter nachgeben könnte, so Khun Chang.

Welche Auswirkungen hat die Abschwächung des Baht auf die thailändische Wirtschaft?

Sakkapop Panyanukul, Senior Director der Abteilung für Wirtschaft und Politik der Bank of Thailand, sagte kürzlich, dass die Baht-Abwertung im ersten Quartal ein Segen für die Exporteure war.

So wird erwartet, dass die thailändischen Lebensmittelexporte im Jahr 2022 um 5 Prozent auf 1,1 Billionen Baht steigen werden, nachdem sie im ersten Quartal aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts und der zunehmenden Besorgnis über die Lebensmittelknappheit in vielen Ländern ein robustes Wachstum von 26 Prozent verzeichnet hatten, so die Thai Food Processors Association.

„Als einer der größten Lebensmittelexporteure der Welt hat Thailand vom Krieg profitiert. Die Lebensmittelexporte erwirtschafteten im ersten Quartal 324 Milliarden Baht“, sagte Visit Limlurcha, Ehrenpräsident des Verbands. Er führte die Schwäche des Baht als einen Schlüsselfaktor für das jüngste Wachstum an.

Khun Sakkapop warnte jedoch, dass die Vorteile der Abwertung des Baht bald durch steigende Importpreise zunichte gemacht werden könnten, falls der Währungstrend sich weiter abschwächt und die Inflation auf einem hohen Niveau bleibt.

Wie lauten die kurz- und langfristigen Aussichten für die thailändische Währung?

Khun Poon sagte, dass der Baht und andere asiatische Währungen im zweiten Quartal aufgrund des erstarkenden US-Dollars und der steigenden Nachfrage nach diesem unter Abwertungsdruck stehen werden. Der Dollar wird als sicherer Hafen angesehen, und es besteht Ungewissheit über künftige Zinserhöhungen der Fed, sagte er.

„Die divergierende Geldpolitik der USA und Thailands könnte zu einigen Abflüssen ausländischer Fonds führen“, sagte Khun Poon. „Wir glauben jedoch nicht, dass Thailand mit ernsthaften Mittelabflüssen konfrontiert sein wird, da der Markt die Zinserhöhungen der Fed bereits eingepreist hat und einige Teile der Renditekurve thailändischer Anleihen recht attraktiv sind, wie z.B. eine fünfjährige Staatsanleihe.“

Weitere wichtige Faktoren sind die sich abzeichnende wirtschaftliche Erholung in China und die fehlenden Einnahmen aus dem thailändischen Tourismus, während hohe Logistikkosten aufgrund anhaltender Unterbrechungen der Lieferkette den Baht ebenfalls belasten werden, so KTB.

Infolgedessen sieht die Bank im zweiten Quartal eine Seitwärtsbewegung des Baht in einer Spanne von 34 bis 35 Baht pro Dollar.

In der zweiten Jahreshälfte 2022 dürfte der Dollar jedoch allmählich schwächer werden, da der Markt den Zinserhöhungspfad der Fed bereits weitgehend eingepreist hat.

„Solange sich die US-Inflation weiter abschwächt und es keinen zusätzlichen Angebotsschock gibt, wie z. B. strenge Energiesanktionen Europas gegen Russland, besteht für die Fed keine unmittelbare Notwendigkeit, die Zinsen aggressiv anzuheben“, so Khun Poon.

„Ohne den Abwertungsdruck des US-Dollars und die Ungewissheit über die wirtschaftliche Erholung Chinas könnte der Baht unserer Meinung nach zu einem späteren Zeitpunkt wieder etwas an Stärke gewinnen, wenn unterstützende Faktoren wie eine verbesserte wirtschaftliche Erholung auf der Grundlage des laufenden Wiedereröffnungsplans hinzukommen, der mehr ausländische Investitionen und Einnahmen durch ausländische Touristen anziehen dürfte.“

Darüber hinaus dürften die Unterbrechungen der Versorgungskette im vierten Quartal dieses Jahres allmählich nachlassen, was zu einer Senkung der Logistik- und Frachtkosten führen würde, was sich positiv auf die thailändische Leistungsbilanz auswirken dürfte, erklärte er.

Khun Poon folgend könnte der Baht bis Ende 2022 einen Kurs von 32,50 bis 32,75 Baht pro Dollar erreichen.