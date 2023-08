MotoGP-Comeback in Thailand

BURIRAM: Zum vierten Mal ist mit der MotoGP die Königsklasse des Motorradrennsports zu Gast in Thailand und wird vom 27. bis 29. Oktober 2023 Buriram im Nordosten des Landes ein Wochenende lang im Rahmen des „OR Thailand Grand Prix 2023“ in das Motorradrenn-Mekka des Landes verwandeln.

Der Große Preis von Thailand für Motorräder ist ein actiongeladenes Rennen, das zur FIM-Motorrad-Straßenweltmeisterschaft zählt und seit der Saison 2018 auf dem Chang International Circuit Thailand in Buriram ausgetragen wird, jedoch während der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 abgesagt wurde.

Der Chang International Circuit wurde 2014 eröffnet und stammt aus der Feder des deutschen Architekten Hermann Tilke, der unter anderem auch den Sepang International Circuit in Malaysia, Ciudad del Motor de Aragón (Motorland Aragón) in Spanien und Circuit of The Americas in den Vereinigten Staaten entworfen hat. Sie hat 12 Kurven und weist eine Gesamtlänge von 4,554 Kilometern auf.

Die Strecke unterteilt sich in zwei unterschiedliche Bereiche. Zum einen gibt es vier ausgedehnte Geraden, von denen die längste einen Kilometer lang ist und die durch langsame, 90-Grad- beziehungsweise 180-Grad-Kurven verbunden sind. Dem entgegen steht ein enger Mittelsektor mit flüssigeren Kurven. Die hochmoderne Rennstrecke mit einer Gesamtkapazität von 100.000 Plätzen und verschiedenen Tribünen bietet den Zuschauern ein unglaubliches Rennerlebnis.

