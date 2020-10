Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.20

Foto: The Nation

BANGKOK/LAEM CHABANG: Im Tiefseehafen Laem Chabang sind die ersten Zugwaggons für die neuen MRT-Linien Gelb und Pink angekommen.

An der Empfangszeremonie nahmen neben Premierminister Prayut Chan-o-cha Führungskräfte aus dem Verkehrsministerium sowie Vertreter der geplanten Monorail in Nordbangkok und Ostbangkok teil. Prayut betonte, die neuen Linien böten den Fahrgästen mehr Wahlmöglichkeiten. Und da sie mit Strom betrieben werden, würden sie nicht zur Umweltverschmutzung in Bangkok beitragen.

Die gelbe Linie wird vom Lat-Phrao-Knotenpunkt zum Samut Prakans Samrong-Gebiet führen, und die rosa Linie vom Nonthaburi-Gebiet Khae Rai nach Minburi in Bangkok. Die Strecken sollen 2022 in Betrieb genommen werden. Die 34,5 Kilometer lange Gelbe Linie wird 30 Bahnhöfe haben, während es bei der 30,4 Kilometer lange Rosa Linie 23 Bahnhöfe sind.

Bombardier Transportation Holding (Thailand) hat den Vertrag über die schrittweise Lieferung von 42 Waggons und ihren Motoren für die Pink Line und 30 für die Yellow Line erhalten. Die Lieferung soll im nächsten Jahr abgeschlossen werden.

2017 unterzeichnete die Mass Rapid Transit Authority (U-Bahn) ein Joint Venture mit der Northern Bangkok Monorail für die Pink Line und mit der Eastern Bangkok Monorail für die Yellow Line.