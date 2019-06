Von: Redaktion DER FARANG | 25.06.19

BANGKOK: Eine neue tägliche Zugverbindung zwischen Bangkok und dem Grenzbahnhof Ban Klong Luk in der östlichen Provinz Sa Kaeo wird am 1. Juli eröffnet.

Nach Angaben des amtierenden Gouverneurs der staatlichen Eisenbahngesellschaft (SRT), Worawut Mala, wird es täglich vier Fahrten geben, zwei in jede Richtung. Der Zug Nr. 275 fährt um 5.55 Uhr von Bangkok nach Aranyaprathet und kommt um 11.17 Uhr am Grenzbahnhof Klong Luk an. Der Zug Nr. 279 verlässt Bangkok um 13.15 Uhr und erreicht um 17.27 Uhr den Grenzbahnhof. Nr. 280 fährt um 6.58 Uhr ab Bahnhof Klong Luk (Rong-Kluea-Markt) und trifft um 12.05 Uhr in Bangkok ein. Nr. 276 fährt um 1.53 Uhr in Klong Luk ab und kommt um 19.40 Uhr in Bangkok an. Der neue Service wird die Reisen von thailändischen und ausländischen Touristen nach Kambodscha erleichtern. Es ist nicht bekannt, wann Kambodscha mit dem Betrieb der Züge vom angrenzenden Bahnhof Poi Pet beginnen wird. Der Zugverkehr zwischen den beiden Ländern wurde vor 45 Jahren wegen des Bürgerkriegs in Kambodscha eingestellt.