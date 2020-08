Von: Björn Jahner | 02.08.20

SATTAHIP: Am Queen Sirikit Naval Hospital in Sattahip wird am Sonntag, 9. August von 04.00–09.00 Uhr der „Somdech Phra Nangchao Sirikit Hospital Mini-Half-Marathon 2020“ unter dem Motto „Run for Mom“ ausgetragen.

Wie jedes Jahr erfolgt die Sportveranstaltung zu einem wohltätigen Zweck. Mehr auf Facebook.