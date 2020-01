Von: Redaktion DER FARANG | 10.01.20

LOPBURI: Mindestens drei Menschen starben bei einer Schießerei in einem Einkaufszentrum, darunter ein zweijähriger Junge.

Nachdem ein Raubüberfall in einem Goldgeschäft des Einkaufszentrums gescheitert war, erschoss ein maskierter Mann am Donnerstag gegen 20.30 Uhr einen Wachmann, einen Angestellten des Geschäfts und den Jungen, der Hand in Hand mit seiner Mutter ging. Fünf weitere Menschen, darunter ein ausländischer Tourist, wurden bei dem Angriff teils schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Laut der Polizei starben der Wachmann und der Angestellte vor Ort, während der Junge wenig später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Der Schütze flüchtete auf einem roten Yamaha Fino-Motorrad. Einigen Medien berichteten am Freitagmorgen, die Zahl der Toten sei auf fünf gestiegen.