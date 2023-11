CHIANG MAI: In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (1. November 2023) wurde der beliebte Nachtclub „Le Nerve Pub“ im Bezirk Chang Phueak, Chiang Mai, im Rahmen der „Pa Cha Tek“-Operation einer umfangreichen Durchsuchung unterzogen.

Die Aktion wurde unter der Leitung von Atsathit Sampantarat, dem Direktor der Abteilung für Provinzverwaltung, durchgeführt. Die Hintergründe für diese Maßnahme waren Hinweise besorgter Bürger, dass der Club minderjährigen Gästen, die erst 18 Jahre alt sind, den Zutritt gewährte und Alkohol an sie verkaufte.

Die Operation begann um 00.30 Uhr, mitten in den Halloween-Feierlichkeiten, die zu diesem Zeitpunkt in vollem Gange waren. Der Club „Le Nerve Pub“ war schon länger für zwei schwerwiegende Verstöße gegen das Gesetz bekannt: den Verkauf von Alkohol an Minderjährige und den Betrieb außerhalb der erlaubten Öffnungszeiten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fanden sie nahezu 300 Gäste im Club vor, wobei der überwiegende Teil von ihnen minderjährig war. Atsathit betonte, dass mehr als 90 Prozent der Anwesenden junge Menschen waren, darunter auch Schüler im Alter von 17 bis 19 Jahren, die örtliche Bildungseinrichtungen besuchen. Die Razzia sorgte für Panik unter den jungen Gästen, die verzweifelt versuchten, durch die Vorder- und Hintertüren zu fliehen. Die Einsatzkräfte konnten jedoch sämtliche Ausgänge sichern, wodurch niemand aus dem Club fliehen konnte.

Nachdem die Musik abgestellt und das Licht eingeschaltet wurde, konnte die Polizei die meisten der Gäste als minderjährige Schüler identifizieren. Diejenigen unter 18 Jahren wurden vom Chiang Mai Social and Human Security Development Office in Schutzhaft genommen, während auch ihre Erziehungsberechtigten verständigt wurden.

Die Betreiber des Clubs sehen sich nun sieben Anklagen gegenüber, darunter der Betrieb eines Nachtclubs ohne Genehmigung, der Verkauf von Alkohol an Minderjährige, der Verkauf von Alkohol außerhalb der erlaubten Zeiten und die Förderung unangemessenen Verhaltens bei Minderjährigen.

Atsathit erklärte zusätzlich, dass der Club auch gegen die Anordnung 22/2558 des Nationalen Rates für Frieden und Ordnung (NCPO) verstoßen habe. Als Konsequenz wird dem Gouverneur von Chiang Mai die Empfehlung unterbreitet, den Club für fünf Jahre zu schließen.