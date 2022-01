Eine Grüne Meeresschildkröte hat an Phukets Ao Sane Beach in Rawei 125 Eier abgelegt. Foto: The Thaiger/Achadthaya Chuenniran

PHUKET: An Phukets Ao Sane Beach in Rawei wurde zum ersten Mal in diesem Jahr eine Grüne Meeresschildkröte bei der Eiablage am Strand beobachtet, ein seltenes Ereignis, dem jedes Jahr mit Spannung entgegengefiebert wird.

Nach Aussage der Behörden schwamm die Schildkröte in den Abendstunden an den Strand, wo sie ihre Eier ablegte – insgesamt 125 Stück. Rawais Bürgermeister informierte die Presse über das Schildkrötennest, nachdem er gemeinsam mit Beamten der Abteilung für Meeres- und Küstenressourcen das besondere Ereignis verfolgt hatte.



Die Schildkröte schwamm nach Aussage des Bürgermeisters an den Strand, grub ein Loch, legte 125 Eier hinein und füllte es mit Sand, bevor sie ins Meer zurückkehrte. Als die Schildkröte später zurück an Land kam, gelang den Beamten die Vermessung des Tieres: Sie wog 100 Kilogramm und war 1,2 Meter lang und 75 Zentimeter breit.



Als die Beamten das Nest am nächsten Tag untersuchten, stellten sie fest, dass die 125 Schildkröteneier befruchtet waren. Sie wurden vorsichtig verladen und in ein Forschungszentrum gebracht, wo sie bis zum Schlüpfen der Jungtiere sicher verwahrt werden.



Auch wenn in den letzten Jahren immer wieder nistende Meeresschildkröten auf Phuket gesichtet wurden, ist dies immer noch ein seltenes Ereignis. So wurden im vergangenen Jahr in der Inselprovinz nur zwei Nester in Laem Pai in Rawei gesichtet, mit jeweils etwa 100 Eiern.



Die Covid-19-Pandemie hat den Tourismus auf der Insel praktisch zum Erliegen gebracht und dazu geführt, dass sich deutlich weniger Menschen am Strand aufhalten, so dass die Schildkröten in Ruhe nisten können.