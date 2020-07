Von: Redaktion DER FARANG | 23.07.20

PATTAYA: Mit der Errichtung des Condominiums Arom Wongamat schließt Colours Development, ein Joint Venture zwischen den Immobilienentwicklern Apus Development Group, The Urban Property und Sirisa Group, eine der letzten Baulücken am Strand Wongamat.

Mit einer Investition von 3,7 Milliarden Baht entstehen auf 55 Stockwerken 319 Wohnungen: von Einschlafzimmer- und Zweischlafzimmerapartments bis zu Penthouse-Wohnungen mit bis zu 210 Quadratmetern. Alle Wohnungen bieten Panoramablick auf das Meer, während die exklusiven Signature-Einheiten mit einem Jacuzzi auf dem Balkon ausgestattet sind.

Die Preise beginnen bei 6,2 Millionen Baht. Dienstleistungen und Einrichtungen umfassen ein Auto-Parksystem, Lademöglichkeiten für Elektroautos und private Aufzüge für die Zwei-Schlafzimmer-Einheiten. Der 4.820 Quadratmeter große Gemeinschaftsbereich wird von Grün umgeben und verfügt über einen mehrstöckigen Swimmingpool mit Erwachsenen- und Kinderbereichen, Sauna, Fitnessraum, Yogaraum, Spa und Massageraum.

„Käufer sind ständig auf der Suche nach Super-Luxus- und Luxus-Einheiten in Pattaya, aber es gab bisher nur ein geringes Angebot, vor allem in direkter Strandlage", betont der Geschäftsführer von Colours Development, Chalermphon Khoncham. Der Wongamat Beach gelte Khun Chalermphon folgend als das teuerste Immobilienpflaster in Pattaya. Der Ausbruch von Covid-19 werde keine Auswirkungen auf den Verkauf haben, da das Projekt auf Kunden mit hoher Kaufkraft abziele, auf Bangkoker und Ausländer, zeigt sich der Geschäftsführer von Colours Development optimistisch.