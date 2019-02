Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.19

BANGKOK: Gouverneur Aswin Kwanmuang ist bei Bekämpfung der Luftverschmutzung mit seinem Latein am Ende. Er hat am Donnerstag Experten aufgefordert, ihm Ratschläge zu geben.

Aswin sagte, er habe Sachverständige zu einem Brainstorming eingeladen. „Ich weiß nicht alles, deshalb fordere ich die Experten auf, ihren Beitrag gegen die Luftverschmutzung zu leisten.“ Die Stadt habe versucht, Straßen und Gehwege zu reinigen, um die Situation zu verbessern. Die Bezirksamtschefs seien aufgefordert worden, Fabriken zu überprüfen, die möglicherweise zur Verschmutzung beitrügen. Problematischen Fabriken würden aufgefordert, ihre Arbeitszeiten während der Verschmutzungsperiode zu kürzen.

Aswin hatte am Donnerstagmorgen mit fachkundiger Unterstützung 50 Drohnen aufgelassen, um an von Dunst schwer betroffenen Orten Wasser zu sprühen, darunter waren die Kasetsart University, die Lat-Phrao-Kreuzung, der Lumpini Park und die Rama 9-Brücke. Die Drohnen mit jeweils 10 Litern Fassungsvermögen wurden von einer privaten Vereinigung in Nakhon Ratchasima zur Verfügung gestellt.

Unterdessen berichtete die Behörde für die Kontrolle der Umweltverschmutzung am Donnerstag über erhöhte PM2.5-Werte - Feinstaubpartikel mit einem Durchmesser von 2,5 Mikrometer und kleiner - in 41 Bezirken Bangkoks. Die Luftqualität könnte bis zum 4. Februar noch schlechter werden, heißt es bei der Behörde.