Liegestuhlverleiher hindert Touristin am Parken

Von: Redaktion DER FARANG | 03.09.20

Liegestuhl- und Sonnenschirmvermieter am Jomtien Beach. Foto: Sergey/Adobe Stock

PATTAYA: Ein Liegestuhlverleiher muss seinen Standort am Jomtien-Strand nach Anweisung der Stadtverwaltung 15 Tage räumen, weil er angeblich einer Touristin das Parken ihres Autos verwehrt hatte.

Ein Videoclip wurde auf Facebook veröffentlich und als Beweis herangezogen. Danach hatte eine Touristin an der Beach Road in Jomtien in Höhe des Standorts des Liegestuhlverleihers ihren Wagen abstellen wollen. Daran wurde sie gehindert, vermutlich, weil sie sich nicht auf einer Liege niederlassen wollte. Der Liegestuhlverleiher beruft sich auf ein Missverständnis. Er habe der Autofahrerin nur dabei helfen wollen, korrekt zu parken.

Laut dem stellvertretenden Bürgermeister Manote Nongyai gibt es eindeutige Beweise für das Fehlverhalten des Mannes, der gegen die neuen Vereinbarungen zwischen Stadt und Händlern verstoßen habe. Man habe sich darauf geeinigt, dass alle Verstöße zu einem ersten Verbot von 15 bis 30 Tagen, ein zweiter Verstoß zu einem dreimonatigen Verbot und ein drittes Mal zu einem endgültigen Verbot führen würden.

Teams der Stadtverwaltung sind zu 17 Standorten unterwegs, um die rot-weiße Farbe an den Bordsteinen für ein Halteverbot weiß zu überstreichen. Damit soll entlang der Strände mehr Parkraum geschaffen werden.