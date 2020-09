HUA HIN/PRANBURI: Jeweils an zwei Wochenenden präsentiert die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) in Zusammenarbeit mit der lokalen Geschäftswelt „das Romantic Love Movie Festival“ in zwei romantischen Lokalitäten in Hua Hin und Pranburi.

„Movie Night on the Beach“ @ Eureka Beach Cafe Hua Hin

Freitag, 4. September, 19.30 Uhr: La La Land (US 2016, Regie: Damien Chazelle)

Freitag, 11. September, 19.30 Uhr: Me Before You (UK/US 2016, Regie: Thea Sharrock)

Samstag, 12. September, 19.30 Uhr: Notting Hill (UK/US 1999, Regie: Roger Michell)

Abgerundet wird das Open-Air-Kino-Vergnügen mit Konzerten am Strand mit Bow The Voice:

4. & 11. September von 16.30 bis 18.30 Uhr

5. & 12. September von 15.30 bis 17.30

Tickets kosten 500 Baht und sind nur paarweise erhältlich. Im Preis inklusive sind kuschelige Plätze auf Sitzsäcken am Strand, 1 Cocktail oder Mocktail, 1 „Mega Meal Set“. Reservierung per LINE (@eurekanitrocoffee).

„Movie Night At The Old Market“ @ Pranburi Old Market

Samstag, 19. September: Crazy Little Thing Called Love (TH 2010, Regie: Puttipong Pormsaka Na-Sakonnakorn, Wasin Pokpong)

Freier Eintritt, Gratis-Popcorn von Major Cineplex. Limitierter Einlass ahinsichtlich der Bestimmungen zur „sozialen Distanzierung.

Infos zu beiden Filmfestivals findet man auf der Facebookseite der TAT Prachuap Khiri Khan.