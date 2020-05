Von: Redaktion DER FARANG | 12.05.20

Leitungswasser in Bangkok 'ist sicher' zum Kochen. Foto: Metropolitan Waterworks Authority

BANGKOK: Die Qualität des Leitungswassers in der Hauptstadt hat sich in den letzten Jahren verbessert, so dass es nach Angaben des Dienstleiters Metropolitan Waterworks Authority (MWA) zum Kochen von Reis verwendet werden kann.

Das Wasserwerk weist Berichte in den Medien entschieden zurück, nach dem das Wasser, wenn es zum Kochen genutzt werde, Krebs verursachen könne. Viele Menschen würden sogar Wasser direkt aus dem Hahn trinken. Der MWA-Leiter Prinya Yamasamit versichert weiter, die Qualität des Leitungswassers werde sowohl von internen als auch von externen Organisationen überprüft. Die Verbraucher könnten das Leitungswasser zum Kochen von Reis verwenden, ohne gesundheitliche Risiken einzugehen.