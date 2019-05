Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.19

HUA HIN: Am Strand in Khao Takiap nahe dem Anleger für die Fähre Hua Hin-Pattaya haben ein Jet-Ski-Betreiber und Touristen am Dienstag gegen 12.30 Uhr die Leiche eines ausländischen Mannes gefunden.

Laut der Polizei soll er etwa eine Stunde zuvor gestorben sein. Sein Alter wird auf 60 bis 70 geschätzt. Am Körper wurden keine Wunden gefunden. Bekleidet war der Ausländer nur mit blauen Shorts. Er trug am linken Handgelenk eine Armbanduhr und am zweiten Finger seiner linken Hand einen Ring mit dem eingravierten Namen Joy. „Ban Muang“ berichtet weiter, es könnte sich um einen skandinavischen Touristen handeln. Die Leiche wurde in das Krankenhaus Hua Hin gebracht, um die Todesursache festzustellen. Vermutlich ist der Ausländer ertrunken. Die Polizei ermittelt, um seine Identität festzustellen.