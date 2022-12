Von: Björn Jahner | 24.12.22

Der letzte Ausflug des Jahres der Freunde und Gäste des The Bikers Café Thailand führte die Teilnehmer in die Produktionsstätte der Bader Asia Co., Ltd. in Ban Chang. Fotos: Koller

RAYONG: Am 16. Dezember 2022 veranstaltete das geschäftige The Bikers Café Thailand in Sattahip seinen letzten fahrzeugbezogenen Event für dieses Jahr, – und zwar eine interessante Exkursion zur Produktionsstätte des deutschen Unternehmens Bader Asia Company Limited in Ban Chang in der Ostküstenprovinz Rayong.

40 Stammgäste und Freunde ließen sich nicht zweimal bitten und folgten der Einladung von Event-Organisator Martin Koller und besichtigten die Manufaktur des deutschen Unternehmens, das hochwertiges Automobilleder für die Sitze und das Interieur für Oberklassefahrzeuge, u.a. von Mercedes-Benz, BMW und Mini, verantwortlich zeichnet.

Deutsche Qualität in Handarbeit

Thomas Ferentzi, CEO von Bader Asia, führte die Gäste persönlich durch die Manufaktur und gab ihnen auf Deutsch und Englisch einen interessanten Einblick in den Produktionsablauf, von der Ankunft des Leders in der Fabrik, über die Verarbeitung, Einfärbung und Stanzung bis hin zur Qualitätskontrolle und der Abnahme des Endprodukts.

Die Firma Bader Asia Co., Ltd. beschäftigt in ihrer Produktionsstätte im Herzen des Eastern Economic Corridor (EEC) in Ban Chang rund 600 Mitarbeiter und gestaltet mit ihrem exklusiven Leder mobile Lebensräume. Als Sitzbezug, Armlehne, Lenkrad, Türverkleidung, Instrumententafel, Schaltknauf oder Schaltbalg. Für jeden Einsatzbereich und jeden Fahrzeugtyp entstehen bei Bader ideale Lösungen. Vom Flächenleder und Zuschnitt bis zum fertigen Bezug mit perfekter Naht.

Aufgrund des großen Erfolgs des ersten Besuchs ist bereits die nächste Exkursion zu Bader Asia im neuen Jahr in Planung.

​​Gäste dinieren auf Bader-Leder

Was viele Gäste vom The Bikers Café Thailand nicht wissen: Auch die superbequemen Sitzmöglichkeiten in der Garten-Lounge des beliebten Ausflugslokals sind mit hochwertigem Leder von Bader bezogen und stellen somit wertvolle Unikate dar!



Aufgrund des großen Erfolgs der jüngsten Exkursion wird The Bikers Café Thailand auch im Jahr 2023 eine Besichtigung in der Produktionsstätte der Bader Asia Co., Ltd. organisieren.

Das Gastronomen-Ehepaar Achara und Martin Koller bedankt sich bei allen seinen Freunden und Gästen für ihre entgegengebrachte Treue und wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Mehr Events im kommenden Jahr

Weitere Informationen über das gastronomische Angebot und den abwechslungsreichen motorrad- und autobezogenen Themen-Events im The Bikers Café Thailand erhalten Sie unter www.bikers-cafe.com.