Lange Haft wegen Doppelmordes in Sorgerechtsstreit in England

CAMBRIDGE: Weil er in einem Sorgerechtsstreit den Ex-Freund seiner Tochter und dessen Vater erschossen hat, muss ein 67-Jähriger in England lange ins Gefängnis. Ein Gericht in Cambridge verurteilte den Mann am Montag wegen Doppelmordes zu mindestens 25 Jahren Haft.

Die Tochter des Täters wollte gemeinsam mit ihrem neuen Ehemann sowie dem siebenjährigen Sohn, den sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner hatte, in die USA auswandern. Dagegen klagte der leibliche Vater des Jungen.

In einer vorläufigen Entscheidung urteilte das Familiengericht am 27. März, das Kind müsse in England bleiben. Zwei Tage später erschoss der Großvater zuerst den 32-jährigen Ex-Partner und dann eine halbe Stunde später und wenige Meilen entfernt dessen 57 Jahre alten Vater. Der Angeklagte hatte sich umgehend schuldig bekannt. «Sie haben entschieden, das Gesetz in Ihre eigenen Hände zu nehmen und die Leben zweier unschuldiger Männer zu beenden», sagte Richter Mark Bishop.