Von: Björn Jahner | 23.10.21

BANGKOK: „Thailand Pass“ ersetzt COE – Am 1. November wird das bisher für die Einmreise ins Königreich benötigte „Certificate of Entry“ (COE) durch die webbasierte Anwendung Thailand Pass ersetzt. In der Zwischenzeit können Thailand-Reisende weiterhin das COE beantragen und verwenden, da es auch nach dem 1. November von den thailändischen Behörden anerkannt wird.

BANGKOK: Kostenrückerstattung mit Hotel klären – Da geimpfte ausländische Flugreisende aus 46 Ländern ab dem 1. November nur noch eine Nacht in einem AQ-Hotel imVoraus buchen und bezahlen müssen, in dem sie nach der Ankunft auf das Ergebnis ihres für die Einreise benötigten Covid-19-Tests warten müssen, können sie sich für die Kostenrückerstattung im Voraus gebuchter weiterer Nächte, die sie nach den neuen Einreiseregeln (ab 1. November) nicht mehr benötigen, direkt an das Hotel wenden.

BANGKOK: Regierungspartei erleidet Beliebtheitseinbußen – Eine kürzlich von einer Fraktion unter der Leitung des Generalsekretärs der Regierungspartei Palang Pracharath Partei (PPRP) Thamanat Prompow durchgeführte Umfrage habe aufgezeigt, dass die Beliebtheit einiger Abgeordneter im Süden des Landes gesunken sei, sagte ein Regierungssprecher in der „Bangkok Post“.

BANGKOK: Stärkung des regoionalen Handels – Thailand, Indonesien und Malaysia werden ihre wirtschaftliche und logistische Zusammenarbeit im Rahmen des „Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle“ (IMT-GT) vertiefen und planen, China und Indien in die Partnerschaft einzubeziehen. Das Wachstumsdreieck Indonesien - Malaysia - Thailand begann 1993 als ein früher Versuch der wirtschaftlichen Liberalisierung und Integration in der ASEAN-Region.