Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.21

BANGKOK: Thailand hat Kratom mit sofortiger Wirkung von der Liste der Betäubungsmittel gestrichen. Obwohl es nun erlaubt ist, Krathom anzubauen, Blätter zu verkaufen und zu konsumieren, sind der Verkauf und der Konsum von aus den Blättern hergestellten Konzentraten weiterhin illegal.

Neben dem Anbau der Pflanze ist auch der Handel erlaubt. Allerdings, so Justizminister Somsak Thepsuthin, darf Krathom nicht an Kinder unter 18 Jahren und an schwangere Frauen verkauft werden, ebenso nicht in der Nähe von Schulen oder Tempeln. Für die Ein- und Ausfuhr der Pflanze muss eine Genehmigung eingeholt werden.

1.038 Gefangene, die wegen des Handels oder des Konsums von Krathom inhaftiert sind, werden freigelassen, und die Verfahren gegen 10.000 Personen, die sich in Polizeigewahrsam befinden oder gegen die rechtliche Schritte eingeleitet wurden, werden eingestellt, so Somsak.