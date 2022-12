Von: Björn Jahner | 26.12.22

Foto: The Nation

NAKHON RATCHASIMA: Der 122 Jahre alte Bahnhof von Nakhon Ratchasima wird nächstes Jahr abgerissen. Mit dem Abriss soll Platz für den Bau eines neuen Bahnhofes geschaffen werden, der das zweigleisige System des neuen thailändischen Hochgeschwindigkeitsnetzes unterstützt.

Die State Railway of Thailand (SRT) gab am Montag (26. Dezember 2022) bekannt, dass der Abriss im Februar 2023 beginnen wird, bevor ein modernerer Bahnhof gebaut wird. Der neue Bahnhof wird vollständig mit dem zweigleisigen Hochgeschwindigkeitsbahnsystem kompatibel sein, das sich derzeit in Phase 1 des Baus befindet.

Die 179 Milliarden Baht teure Phase 1 umfasst die 253 Kilometer lange Strecke zwischen Bangkok und Korat, wie die nordöstliche Provinz auch genannt wird.

Obwohl aufgrund der Covid-Pandemie nur 16 Prozent des Projekts fertiggestellt wurden, rechnet die SRT damit, dass die erste Phase bis 2026 in Betrieb genommen werden kann.

Die Phase 2 des 300 Milliarden Baht teuren Projekts wird die 356 km lange Strecke zwischen Nakhon Ratchasima und Nong Khai umfassen. Laut SRT befindet sich diese Phase noch im Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP).

Die SRT geht davon aus, dass die Phase 2 vor Mai 2023 ausgeschrieben wird und der Bau im darauffolgenden Jahr beginnen kann.

Die Hochgeschwindigkeitsstrecke von Bangkok nach Nong Khai soll bis 2029 in Betrieb genommen werden und Thailand mit der China-Laos-Eisenbahn verbinden.

Vor dem Abriss des Bahnhofs von Nakhon Ratchasima, der 1900 während der Herrschaft von König Rama V. erbaut wurde, hat die SRT Aktivitäten veranstaltet, damit Einheimische und Touristen die Anlage zum letzten Mal besichtigen können. Zu den bisherigen Aktivitäten gehören eine Ausstellung von Modelleisenbahnen, Eisenbahnausrüstung und Souvenirs.