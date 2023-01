NONG BUA LAMPHU: Die Kindertagesstätte in Nong Bua Lamphu, die im Zentrum des schlimmsten Massenmordes in Thailand stand, wird am Mittwoch (4. Januar 2023), drei Monate nach der Gräueltat, wieder geöffnet.

Der entlassene Polizist Panya Khamrab tötete am 6. Oktober 36 Menschen mit einem Messer und einer Pistole, bevor er Selbstmord beging. Die meisten der Opfer des Anschlags waren Kleinkinder, die den Kindergarten Uthai Sawan im Bezirk Na Klang in der nordöstlichen Provinz besuchten.

Am Dienstag hielten neun Mönche eine religiöse Zeremonie in der Kindertagesstätte ab und beteten für die bei dem Anschlag ums Leben gekommenen Kinder. Die Kindertagesstätte wird dann am Mittwoch wieder geöffnet, bestätigte ihre Leiterin Nanthicha Punchum.

Sie erklärte, dass der Kindergarten vorübergehend in ein Klassenzimmer in der nahe gelegenen Ban Nong Kung Srisompho Schule umziehen wird, da die Eltern ihre Kinder nicht in das Gebäude schicken wollen, in dem der Angriff stattfand. Das Zentrum hat die Provinz um ein Budget für den Bau eines neuen Kindergartens gebeten, sagte sie.

Khun Nanthicha sagte, dass die Mitarbeiter des Kindergartens 68 Sets mit Kinderkleidung, Turnanzügen, Schuhen, Socken, Rucksäcken und Matratzen vorbereitet haben, die am Mittwoch kostenlos an die erste Klasse von Kleinkindern verteilt werden sollen.

Das Zentrum wird die Kinder auch mit einem Schulbus von und nach Hause transportieren, um Unfälle oder unerwartete Ereignisse zu vermeiden, fügte sie hinzu.