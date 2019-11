Von: Michael Lenz | 23.11.19

HANOI: Die katholischen Bischöfe Vietnams haben die lange erwartete Richtlinie zur Ahnenverehrung veröffentlicht. Mit dem Dokument sollen katholische Werte in die nationale Kultur integriert und die Evangelisierung gefördert werden.

Die lange Tradition der Ahnenverehrung in diesem Land sei vom Heiligen Geist gesät wurde, heißt es in dem Dokument. Grundlage des „Wendepunktes“ in der katholischen Haltung zur Ahnenverehrung sei das vierte Gebot der zehn Gebote: „Du sollst Vater und Mutter ehren“. Katholische Familien dürfen nun laut den Richtlinien Altäre für ihre Vorfahren mit Kerzen, Weihrauch, Früchten und Bildern der Verstorbenen aufstellen, solange diese unterhalb der Altäre für Gott angebracht seien.