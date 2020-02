Von: Björn Jahner | 22.02.20

HUA HIN: Film- und Kinofans sollten sich Samstag, den 28. März in den Kalender eintragen: Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens veranstaltet die Major Cineplex Group mit Unterstützung von Chang Beer am Pier der Fährverbindung Hua Hin-Pattaya das Open-Air-Festival „Chang-Major Movie on the Beach“.

Die Besucher dürfen sich auf eine facettenreiche Strandparty freuen. Geboten wird ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, das sowohl eingefleischte Cineasten als auch Hip-Hop- oder Rockfans begeistern wird. Neben Filmvorführungen auf einer Großbildleinwand im XXL-Format unter freiem Himmel und direkt am Strand dürfen sich die Besucher auf Konzerte mit angesagten thailändischen Künstlern wie Da Boy Way & DJ Budda, Yupp!, LazyLoxy, Maiyarap, Blacksheep und Ben Bizzy freuen. Zum 25-jährigen Jubiläum der Major-Kinos in Thailand werden auf dem Festival viele attraktive Preise im Gesamtwert von über 300.000 Baht verlost. Bei den ersten 888 Gästen, die vor 18 Uhr auf dem Festival erscheinen, bedankt sich die Major Cinepolex Group mit einer Kinofreikarte.

Und wer bis 27. März eine Filmvorführung in einer der thailandweiten Filialen von Major Cineplex besucht und das Kinoticket aufbewahrt hat, erhält die Chance, einen Honda-Motorroller der Modellreihe „Scoopy i Urban“ im Wert von 48.000 Baht zu gewinnen. Teilnahmevoraussetzung für die Verlosung: Das Kinoticket muss auf dem Festival vor 18 Uhr vorgezeigt werden. Doch auch unter allen anderen Festivalbesuchern werden in den Abendstunden Honda-Roller verlost. Veranstaltungsbeginn ist um 16 Uhr, Eintritt frei.

Mehr erfahren Sie über die Webseite: Movie on the Beach / Movie on the Hill.