Von: Redaktion DER FARANG | 14.07.20

BANGKOK: Das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) enthüllte weitere Einzelheiten über ein neun Jahre altes Mädchen, Kind eines Diplomaten, das am Wochenende in Bangkok positiv auf Covid-19 getestet wurde und nun in einem Krankenhaus behandelt wird.

Das Mädchen und ihre Familie waren laut Dr. Taweesin Visanuyothin von der CCSA nicht verpflichtet, eine Quarantäne in einer staatlichen oder alternativen Einrichtung zu absolvieren und befanden sich in Selbstisolationsquarantäne. Dies sei ein Standardverfahren bei Diplomaten, werde jedoch wahrscheinlich neu bewertet werden, sagte Dr. Taweesin nach Bekanntwerden des Vorfalls.

Er ereignete sich am selben Tag, als auch ein Besatzungsmitglied eines Militärfluges, ein 43-jähriger ägyptischer Soldat, ebenfalls positiv getestet wurde und möglicherweise öffentliche Orte besucht hat, was einen Verstoß gegen die Auflagen darstellt. Zwar sind Besatzungsmitglieder von Fracht-, Militär-, Repatriierungs- und medizinischen Flügen gemäß den Bestimmungen der thailändischen Regierung von einer obligatorischen vierzehntägigen Quarantäne während ihres Kurzaufenthalts im Königreich befreit, dürfen jedoch ihre Hotels nicht verlassen, bzw. sich in der Öffentlichkeit bewegen.

Das neun Jahre alte Mädchen wurde sowohl bei einem Test im Sudan als auch bei seiner Ankunft in Thailand negativ auf Covid-19 getestet. Ein umfassenderer Test, der drei Tage nach der Ankunft der Diplomatenfamilie in Thailand durchgeführt wurde, hatte jedoch zum Ergebnis, dass das Mädchen infiziert war. Dr. Taweesin erklärte, dass die Behörden im Gegensatz zum Fall des ägyptischen Soldaten hier nicht davon ausgehen, dass die Familie gegen die Auflagen der Selbstisolation verstoßen habe oder sich in der Öffentlichkeit aufhielt, doch wird ihr Aufenthaltsort der Selbstisolation untersucht, um sicherzustellen, dass hier keine potenziellen Probleme auftraten.

Die Familie soll sich in einem Condominium in Bangkok aufhalten, weshalb die Behörden alle notwendigen Schritte eingeleitet haben, um die Sicherheit der anderen Bewohner zu gewährleisten. Das Mädchen ist Berichten zufolge asymptomatisch, bei allen anderen Familienmitgliedern fiel der Test – trotz direkter Nähe zu der Infizierten – negativ aus.

Dr. Taweesin betonte, dass es in der Vergangenheit nie Probleme mit Diplomaten gab, die sich in Botschaften oder in ihren eigenen Residenzen in Selbstisolation aufhielten, dass die Bestimmungen jedoch aufgrund des Falls des ägyptischen Soldaten neu überprüft werden sollen.

Der Fall des neunjährigen Mädchens wurde ursprünglich bereits am Wochenende verzeichnet, jedoch erst am Montag bekanntgegeben, da das CCSA nur montags, mittwochs und freitags offizielle Pressekonferenzen abhält. Da es sich nicht um eine thailändische Rückkehrerin handelt, sondern um das Mitglied einer ausländischen Diplomatenfamilie, die nach Thailand eingereist war, ist die Besorgnis in der Bevölkerung groß, besonders nach dem Bekanntwerden des Falles des ägyptischen Soldaten in Rayong. Das CCSA hat zu beiden Fällen weitere Pressekonferenzen angekündigt und appelliert an die Bevölkerung, sich in Geduld zu üben.