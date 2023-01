BANGKOK: Thailand wird keine strengeren Covid-19-Einreiseregeln für chinesische Touristen einführen, sondern sie genauso behandeln wie Touristen aus anderen Ländern, sagte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Donnerstag (5. Januar 2023) gegenüber der Presse.

Er gab diese Erklärung ab, bevor er an einer Sitzung der Regierungsbehörden teilnahm. Auf dem Treffen wurden die Vorbereitungen für die am Sonntag beginnende Ankunft chinesischer Touristenerörtert, nachdem die Zero-Covid-Politik der Volksrepublik beendet wurde.

Minister Anutin sagte, dass die Abteilung für Seuchenkontrolle für die Umsetzung von Maßnahmen und Richtlinien zur Gleichbehandlung ausländischer Touristen verantwortlich sei. Er erwähnte auch, dass Thailand enge Beziehungen zu China unterhält.

Den USA haben sich Japan, Indien, Italien, Malaysia, Südkorea, Spanien und Taiwan angeschlossen und strengere Anforderungen an Besucher aus China gestellt, einschließlich negativer Covid-19-Tests, nachdem die Infektionsraten stark angestiegen sind.

„Wir müssen uns strikt an die bestehenden Maßnahmen [Anm. d. Red.: zur Covid-19-Eindämmung] halten, wie etwa das Tragen von Gesichtsmasken an überfüllten Orten“, betonte Minister Anutin.

Nach Aussage des Gesundheitsministers verfügt das Nationale Amt für Gesundheitssicherheit über die notwendigen Mittel für die Versorgung ausländischer Touristen. Er fügte hinzu, dass sie sich auch in Thailand gegen Covid-19 impfen lassen können.

Das Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) wurde am 1. Oktober letzten Jahres aufgelöst, so dass fortan alle Ministerien zusammenarbeiten müssen, um sicherzustellen, dass ausländische Touristen Vertrauen in die thailändische Covid-19-Präventionsstrategie haben, erklärte Minister Anutin.

„Wenn wir nicht bereit sind, werden wir die Möglichkeit verlieren, die Wirtschaft durch den Tourismus anzukurbeln“, so der Gesundheitsminister.

Das Ministerium für Seuchenkontrolle wird laut Minister Anutin die Situation überwachen und die Präventionsmaßnahmen anpassen, falls sich neue Covid-19-Varianten in Thailand ausbreiten.