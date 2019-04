Von: Redaktion DER FARANG | 04.04.19

BANGKOK: Ein kamerunischer Fußballspieler hat mit seiner thailändischen Frau und weiteren Bandenmitgliedern über E-Mail-Betrügereien Menschen um zig Millionen Baht gebracht.

Neben dem 32-Jährigen und seiner 38 Jahre alten Frau sind zwei weitere Verdächtige in Haft. Nach zwei Bandenmitgliedern fahndet die Polizei. Laut dem Leiter der Immigration, Generalleutnant Surachate Hakparn, hatten sich die Bandenmitglieder als Vertreter einer ausländischen Hochschule ausgegeben. Sie wandten sich per E-Mail an ein Elternteil eines Kindes an einem College, Schulgebühren in Höhe von 600.000 Baht zu zahlen. Das Geld musste auf ein Konto in Chiang Mai einbezahlt werden und wurde von dort weitergeleitet. Mindestens zehn Thais wurden um über zehn Millionen Baht betrogen.

Der Kameruner lebte seit 13 Jahren in Thailand und hatte ursprünglich junge Fußballspieler in Pathum Thani und Sakon Nakhon betreut. Später erhielt er als Verteidiger Profiverträge bei den Fußballvereinen Chiang Rai City, Sisaket United und Sakhon Nakhon FC