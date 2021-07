PHUKET: Zwölf Touristen, die in Phuket in alternativer lokaler Quarantäne (ALQ) festsitzen, nachdem ein Urlauber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der mit dem gleichen Flug auf die Insel kam, positiv auf Covid-19 getestet wurde, haben darum gebeten, nach Hause zu fliegen.

Der Leiter des Phuket Provincial Public Health Office (PPHO), Dr. Kusak Kukiattikoon, bestätigte, dass die 12 Ausländer zu den 14 Passagieren gehören, die mit dem Emirates Flug EK378 am Dienstag in Phuket landeten. In der Maschine befand sich der Mann aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der nach der Landung auf dem internationalen Flughafen von Phuket positiv auf Covid-19 getestet wurde. Dieser wurde in einer Quarantänestation untergebracht, während die 12 anderen Ausländer, die als Hochrisiko-Kontakte eingestuft wurden, in ALQ-Stationen isoliert wurden. Gemäß den Bedingungen für die Einreise nach Thailand im Rahmen der Phuket-Sandbox-Politik sind Touristen für alle Kosten im Zusammenhang mit Covid-Maßnahmen verantwortlich.

Insgesamt wurden etwa 20 Personen, neben den Ausländern Hotelpersonal und Taxifahrer, zu Quarantänestationen gebracht, informierte Dr. Kusak. Sie wurden alle negativ getestet und werden nach sechs Tagen erneut getestet.

Insgesamt sind vom 1. bis 8. Juli 2.524 Passagiere im Rahmen des Phuket-Sandbox-Systems nach Thailand eingereist. Bislang wurden insgesamt 143.025 Zimmernächte von Juli bis September unter dem Sandbox-Schema gebucht, weitere 1.094 Nächte für Oktober bis Februar.