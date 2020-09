Iraner mit 1.800 Tagen Overstay versucht Ärzte zu bestechen

Written by: Redaktion DER FARANG

BANGKOK: Die Immigration hat einen Iraner mit über 1.800 Tagen Overstay verhaftet.

Er hat in einem privaten Krankenhaus Ärzte dazu bewegen wollen, auch mit Bestechungsgeldern, ihm eine ärztliche Bescheinigung auszustellen, dass er aufgrund einer Erkrankung in Thailand behandelt werden müsse. So hoffte der Mann auf ein neues Visum.

Als der 46-Jährige in dem Hospital ankam, hatte er keine Papiere bei sich. Eine Recherche der Immigration brachte seinen Namen zutage. Es stellte sich heraus, dass der Iraner am 21. Juli 2015 nach Thailand eingereist war. Sein Visum lief im Oktober 2015 ab. Der Mann gab zu Protokoll, er habe viele Krankenhäuser kontaktiert und Ärzte gebeten, ihm eine Bescheinigung auszustellen. Die meisten hätten sich geweigert. Bei Durchsuchung seines Zimmers fand die Immigration keine ärztlichen Bescheinigungen.