Aufnahme vom Einsatz der Verbrechensbekämpfer. Foto: The Nation

NONTHABURI: Bei einer Razzia in einem illegalen Casino im Bezirk Bang Bua Thong nahmen Polizisten am Donnerstagabend 40 Menschen fest.

Die Spielhölle war erst zwei Tage zuvor in einem Haus in der Soi Wat Lad Pla Duk an der Kanchanaphisek Road eröffnet worden. Verhaftet wurden 33 Thais und sieben Wanderarbeiter berichtete Generalmajor Jiraphop Phuridet, stellvertretender Chef des Central Investigation Bureau. Beschlagnahmt wurden Karten des Dragon-Tiger-Spiels, Plastikchips und Bargeld. Alle Festgenommenen wurden zur Polizeistation Bang Bua Thong gebracht, wo sie verhört und auf Covid-19 untersucht wurden. Laut der Polizei sagten Mitarbeiter aus, der Besitzer des Casinos habe die Spielhölle regelmäßig zu anderen Orten verlegen wollen.