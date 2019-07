Von: Redaktion DER FARANG | 01.07.19

RAYONG: Das Unternehmen PTT Global Chemical errichtet mit dem österreichischen Werk Alpla als Partner in Rayongs Asia Industrial Estate eine Recyclingfabrik für Plastik.

Das Werk kostet eine Milliarde Baht, soll in 18 Monaten eingeweiht werden und Flaschen, Strohhalme und Beutel aus Kunststoff recyceln. Im Jahr werden in der ersten Phase nach europäischem Standard bis zu 50.000 Tonnen Plastik verarbeitet. Die recycelten Produkte sollen nach Übersee verschifft und dort für Lebensmittel, Getränke und weitere Konsumgüter eingesetzt werden. Die Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG sind ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in der österreichischen Marktgemeinde Hard. Alpla ist in 46 Ländern vertreten und beschäftigt fast 21.000 Frauen und Männer. Das Unternehmen entwickelt und produziert Kunststoffverpackungen.