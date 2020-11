Im Englisch-Index sackt Thailand weiter ab

Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.20

BANGKOK: Thailands Englischkenntnisse unter den nicht englischsprachigen Menschen sind das vierte Jahr in Folge gesunken. Laut dem Englischkenntnis-Index, der letzte Woche von dem in der Schweiz ansässigen internationalen Bildungsunternehmen Education First veröffentlicht wurde, rangiert das Königreich von 100 untersuchten Ländern nur auf Platz 89.



Mit einer Gesamtpunktzahl von nur 419 wird Thailand als Land mit „sehr geringen Sprachkenntnissen" betrachtet. Der 89. Rang ist der niedrigste Thailands, das Land ist im vierten Jahr in Folge im Ranking gesunken. Im Jahr 2019 rangierte Thailand auf Platz 74 von 100, während es 2018 von 88 im Index enthaltenen Ländern auf Platz 64 lag.

Der Index ergab, dass die thailändischen Männer mit 48,68 gegenüber 47,59 Punkten leicht besser abschnitten als die Frauen. Beide Werte liegen noch weit unter dem weltweiten Durchschnitt von 53,03 für Männer und 53,23 für Frauen. Thailands niedriges Ergebnis bedeutet, dass es mit Ausnahme von Myanmar (93. Platz) von allen seinen ASEAN-Nachbarn übertroffen wird, wenn es um die Fähigkeit geht, Englisch zu sprechen. Singapur (10. Platz, sehr gute Sprachkenntnisse), die Philippinen (27. Platz, gute Sprachkenntnisse) und Malaysia (30. Platz, mäßige Sprachkenntnisse) waren die drei Länder mit den besten Ergebnissen in der ASEAN-Region. Weltweit rangierten die Niederlande auf Platz 1, während Dänemark (2.), Finnland (3.), Schweden (4.) und Norwegen (5.) „sehr gute Kenntnisse" vorweisen konnten.

Der Education First English Proficiency Index berechnete das durchschnittliche Englischniveau der Erwachsenen eines Landes anhand der Daten von zwei verschiedenen Englischtests, die jedes Jahr von Hunderttausenden von Erwachsenen absolviert werden. Ein Test steht jedem Internetnutzer kostenlos zur Verfügung. Der zweite ist ein Online-Einstufungstest, der von Education First während des Anmeldeverfahrens für Englischkurse verwendet wird. Beide umfassen Abschnitte zu Grammatik, Vokabular, Lesen und Hören.