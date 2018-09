Von: Michael Lenz | 30.09.18

Gefangene Hunde auf einem Lastwagen in Vietnam. Sie erwartet ein qualvoller Tod. Foto: Lenz

HANOI: Die vietnamesische Hauptstadt hat ihre Bürger aufgefordert, kein Hundefleisch mehr zu essen. Diese Sitte sei nicht gut für das Image der Stadt und zudem geeignet, Tollwut zu verbreiten, erklärte die Stadtverwaltung.

Weniger populär als Hundefleisch, aber unter dem Namen „Kleine Tiger“ auf so manchen Karten zu finden ist Katze gedünstet, gekocht oder gegrillt. Geht es nach den Stadtvätern, soll auch damit Schluss sein. „Der Handel mit sowie das Töten und der Konsum von Hunde- und Katzenfleisch löst bei Touristen und Expats in Hanoi negative Reaktionen aus“, hieß es in der Erklärung der City Hall Hanoi.