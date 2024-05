Hugh Jackman und Jodie Comer in Robin-Hood-Film

Von: Redaktion (dpa) | 04.05.24

LOS ANGELES: Die Geschichte von Robin Hood ist schon zigmal verfilmt worden - nun plant Hollywood eine weitere Version - mit Hugh Jackman und Jodie Comer in den Hauptrollen.

Die Legende um den englischen Helden Robin Hood, der die Reichen bestahl, um den Armen zu helfen, ist in Hollywood schon viele Male aufgelegt worden. Nach Leinwand-Abenteuern mit Errol Flynn (1938), Kevin Costner (1991) oder Russell Crowe (2010) soll nun «Wolverine»-Star Hugh Jackman (55) in «The Death of Robin Hood» die männliche Hauptrolle spielen. An seiner Seite werde die britische Schauspielerin Jodie Comer (31, «The Last Duel») die Rolle der Geliebten Marian übernehmen, wie US-Branchenblätter am Freitag (Ortszeit) berichteten. Als Regisseur ist Michael Sarnoski («Pig», «A Quiet Place: Day One») an Bord.

Nicht als edler, heiterer Bogenschütze, sondern als angeschlagener Einzelgänger, der auf sein Leben als Verbrecher zurückschaut, soll Robin Hood nun porträtiert werden. Eine mysteriöse Frau soll den verletzten Kämpfer retten, wie es in der Beschreibung heißt. Die Dreharbeiten sollen im Februar 2025 beginnen. Er habe volles Vertrauen in Jackman und Comer, diese neue Interpretation «eindringlich und bedeutungsvoll» umzusetzen, schrieb Sarnoski in einer Mitteilung.

Jackman kehrt im Juli an der Seite von Ryan Reynolds in dem Marvel-Film «Deadpool & Wolverine» auf die Leinwand zurück. Comer, die mit Matt Damon und Adam Driver den Ritterfilm «The Last Duel» drehte, ist auch durch ihre Rolle als Auftragskillerin in der Thrillerserie «Killing Eve» bekannt.