Von: Björn Jahner | 03.12.21

HUA HIN: Auf einer Debatte im Parlament in Bangkok wurde kürzlich Hua Hin als Spielbankstandort vorgeschlagen, wobei sich viele Abgeordnete für die umstrittenen Pläne aussprachen, die in Thailand bereits seit Jahrzehnten heißherzig diskutiert werden. Der Komplex soll darüber hinaus auch eine Autorennstrecke, einen Themenpark, Hotels von Weltklasse und Einkaufsmöglichkeiten umfassen.

Die Diskussion um die Legalisierung des Glücksspiels im Königreich wurde durch die Vorschläge des prominenten lokalen Geschäftsmannes und Regierungsberaters Udorn Olsson belebt, der kürzlich auf seiner Facebook-Seite Pläne für den Bau eines Kasinos und eines Unterhaltungskomplexes in Hua Hin vorgestellt hatte.

Die Befürworter betonen, dass der Komplex ein großer finanzieller Segen für Thailand sein würde, da er zur Erhöhung der touristischen Einnahmen führt und es dem Staat ermöglicht, erhebliche Steuereinnahmen aus dem Projekt zu erzielen.

Hua Hin ist nicht der einzige Ort, der als möglicher Standort für Thailands erstes legales Kasino angepriesen wird, denn auch Bangkok, Chonburi und Chiang Mai befinden sich unter den Anwärtern.

Pichet Chuamuang Phan, Abgeordneter der Pheu-Thai Partei in Chiang Rai, forderte, dass grünes Licht für die Eröffnung eines Unterhaltungskomplexes in Bangkok gegeben werden sollte. Die Regierung bräuchte kein Geld zu investieren, da das Projekt durch den Handel und ausländische Investitionen finanziert werden könnte, so Khun Pichet. Er fügte hinzu, dass nur Personen über 21 Jahren Einlass in die Kasinos gewährt werden sollte.

Somkiat Chaiwisutthikul von der Progressive-Partei schloss sich der Forderung nach dem Bau des Komplexes in Hua Hin an.

Mongkolkit Suksintharanon von der Thai-Sriwilai-Partei vertrat indessen einen anderen Standpunkt: Das Glücksspiel sollte in Thailand legalisiert werden, um das Land von den weit verbreiteten illegalen Glücksspielen und Untergrundkasinos zu befreien. Mongkolkit behauptete, es gebe allein in Bangkok 50 illegale Kasinos und mindestens zwei in jeder Provinz Thailands. Erführte fort, dass der illegale Glücksspielsektor in Thailand, zu dem auch Onlineglücksspiel gehört, Einnahmen in Höhe von 100 Milliarden Baht generieren würde.

Um die Angelegenheit weiter zu erörtern, soll nun ein außerordentlicher Ausschuss eingesetzt werden.