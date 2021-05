PHUKET: Die geplante Wiedereröffnung der Provinz für vollständig geimpfte ausländische Touristen ab dem 1. Juli kann sich nach Einschätzung von Gouverneur Narong Woonciew verzögern, wenn die Zahl der täglichen Covid-19-Infektionen weiterhin so hoch bleibt und keine Anzeichen für einen Rückgang zu erkennen sind.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Zahl der täglichen Infektionen bis zum 15. Mai auf eine einstellige Zahl zu senken, damit wir die Insel am 1. Juli wieder für internationale Touristen öffnen können“, sagte der Gouverneur. Aber wenn die Zahl der täglichen neuen Fälle weiterhin bei 10 bis 15 liege, könnte der Plan nicht aufgehen.

Laut Kusak Kukiatikul, Chef des Gesundheitsamtes der Provinz, ist die Covid-19-Situation in Phuket besorgniserregend. Die Zahl der täglichen Infektionen steige weiter unter den Hochrisikopersonen in der örtlichen Quarantäne. Die aktive Fallfindung entdecke neue Cluster, da Menschen immer noch gegen die Covid-19 Kontrollen verstießen. Wenn es keine neuen Cluster gäbe, könnte die Zahl der täglichen Infektionen in den einstelligen Bereich fallen. Eine strikte Kontrolle der sozialen Aktivitäten sei notwendig.