CHIANG MAI: In Chiang Mai wurden fünf hochrangige Polizeibeamte der Chang Phueak Polizeistation aufgrund ihrer Verwicklung in einen Vorfall in einem nicht lizenzierten Nachtlokal in ihrem Zuständigkeitsbereich bis zur Abschließung einer Untersuchung erneut auf inaktive Posten versetzt.

Der Polizeichef von Chang Phueak, Oberstleutnant Kittipong Phetmunee, und seine vier Untergebenen wurden auf Anweisung von Generalmajor Krittapon Yeesakhon, dem amtierenden Kommissar der Polizeiregion 5, auf inaktive Posten in der Einsatzzentrale der Provinzpolizei Chiang Mai versetzt. Die Untersuchung soll in 15 Tagen abgeschlossen sein.

Die fünf hochrangigen Beamten waren bereits zuvor zur Untersuchung in die Zentrale versetzt worden, nachdem sie am 10. August 2023 in der Gegend von Santitham im Tambon Chang Phueak eine Spielhölle unter ihrer Aufsicht zugelassen hatten.

Die Razzia wurde von der Sondereinheit des Ministeriums für Provinzverwaltung (DPA) durchgeführt. Bei der Razzia verhafteten die Behörden 104 Personen, darunter 19 Kartenhändler und Croupiers. Außerdem beschlagnahmten sie 31 Autos, 10 Motorräder, Bargeld und Glücksspielutensilien.

Die fünf kehrten vor kurzem auf ihren Posten in der Chang Phueak Station zurück, bevor die DPA eine erneute Razzia durchführte.

Die Razzia fand am Mittwoch (1. November 2023) in den frühen Morgenstunden im Nachtclub Le Neuf in der Sirindhorn Road im Tambon Chang Phueak im Bezirk Mueang statt, nachdem sich Anwohner darüber beschwert hatten, dass das Lokal über die gesetzlichen Öffnungszeiten hinaus arbeitete und Alkohol an Kunden unter 20 Jahren ausschenkte.

Die Razzia wurde gemeinsam von der DPA-Sondereinheit und ihrem Inspektor, Bezirksbeamten, der Polizei der Provinz Chiang Mai, der Polizei von Chang Phueak und mehr als 30 Beamten des Hauptquartiers des Freiwilligen Verteidigungskorps durchgeführt.

Bei dem Einsatz fanden die Behörden fast 300 Gäste auf dem Gelände vor, darunter 242 junge Leute unter 20 Jahren, die tanzten und sich unter die Gäste mischten.

Die Razzia löste bei vielen jungen Feiernden Panik aus. Viele eilten zu den Ausgängen, die jedoch von den Behörden blockiert wurden.

Der DPA-Inspektor Ronnarong Thipsiri sagte, dass die Bar ohne Lizenz betrieben wurde.

Der Nachtclub, der sich in einem zweistöckigen Holzhaus mit niedriger Decke und ohne Notausgänge befindet, stellt im Falle eines Brandes eine Gefahr dar.

Etwa 90 Prozent der Nachtschwärmer waren Studenten im Alter von 17 bis 19 Jahren. Diejenigen, die zu jung für den Zutritt waren, benutzten gefälschte Ausweise, um sich Zugang zu verschaffen. Sie wurden in die Obhut des Büros für soziale Entwicklung und menschliche Sicherheit der Provinz Chiang Mai gegeben.

Die Polizei hat gegen den Besitzer der Bar, Kiatisak Promnimit (25), Anklage erhoben, weil er die Bar ohne Lizenz betrieben, Alkohol über die gesetzlich vorgeschriebene Zeit um Mitternacht hinaus verkauft, Alkohol an Kunden unter 20 Jahren verkauft und das Gebäude ohne Genehmigung umgebaut hat.

Die Nutzung des Gebäudes wird nach Angaben der Behörden ausgesetzt.