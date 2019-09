Von: Björn Jahner | 03.09.19

PATTAYA: Da einige Händler am Fischmarkt nahe dem Lan-Pho-Park in Naklua ihre Verkaufsstände auf dem Bürgersteig aufbauen oder mit ihren Buden ihre zum Verkauf zugewiesene Fläche überschreiten und somit in den öffentlichen Bereich vordringen, sieht sich die Stadtverwaltung mit Beschwerden genervter Besucher konfrontiert.

Sie fordern die städtischen Kontrolleure auf einzuschreiten, da der Verkehr auf der zum Parkplatz führenden, ohnehin knapp bemessenen Straße durch das Ausweichen der Fußgänger auf die Fahrspur regelmäßig komplett zum Erliegen kommt. Besonders an Wochenenden oder an Feiertagen gibt es oft kein Vorwärtskommen, wenn zwei entgegenkommende Fahrzeuge in der engen Gasse aufeinandertreffen. Doch auch in der Markthalle herrscht Gedränge, da einige Händler die vorgeschriebene Standfläche überschreiten. Vizebürgermeis­ter Banlue Kullavanijaya inspizierte den Handelsplatz, um mit allen beschuldigten Händlern das Problem im persönlichen Gespräch zu lösen. Statt Platzverweise zu erteilen, forderte er sie zur Kooperation auf. Grillstände wurden zudem gemahnt, die vorgeschriebenen Abzugshauben zu installieren, damit der Markt sauber und hygienisch bleibt.