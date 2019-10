Hälfte der Thais lebt von der Hand in den Mund

Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.19

BANGKOK: Fast die Hälfte der Einwohner Thailands im Alter von 18 bis 65 Jahren gibt alles aus, was sie im Monat verdient. Nichts bleibt übrig, was sie als Ersparnis beiseitelegen könnten.

Das hat eine Studie von GoBear, einer internationalen Finanzvergleichsseite, ergeben. Die meisten Menschen, die von der Hand in den Mund leben, sind mit 53 Prozent in der Altersgruppe von 36 bis 45 Jahren zu finden. 51 Prozent der Altersgruppen 26 bis 35 und 56 bis 65 gaben an, nur genug Geld zu verdienen, um Rechnungen und Lebenshaltungskosten zu decken.

Laut Benjarong Suvarnkiri vom Digitalbanking-Kanal ME der TMB-Bank sind Thais jeden Monat mit Geldmangel konfrontiert, was bedeutet, dass sie regelmäßig Geld hin und her bewegen müssen, um ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die Zahl der Menschen, die mit wiederkehrenden Geldproblemen zu tun haben, ist in Thailand höher als in fast jedem anderen Land in Südostasien, einschließlich Indonesien, obwohl Thailänder in der Regel mehr verdienen als in Ländern wie Indonesien.

Die Studie von GoBear zeigt weiter, dass 15 Prozent der Thais bei Arbeitslosigkeit keine Ersparnisse und ebenso keine Altersvorsorge haben, obwohl die meisten sagen, dass sie im Alter von 53 Jahren in Rente gehen wollen. Dieses Alter ist niedriger als das bevorzugte Rentenalter von Bürgern in anderen asiatischen Ländern wie Hongkong, den Philippinen und Indonesien. Thais beginnen in der Regel viel später mit dem Sparen oder Investieren als die Bevölkerung in anderen Ländern.