Häftlinge reinigen die Kanalisation

Von: Björn Jahner | 07.09.19

PATTAYA: Bei der Hochwasserprävention setzt die Stadtverwaltung auf eine ungewöhnliche Methode: Sie lässt Strafgefangene, die in der Vollzugsanstalt nicht negativ aufgefallen sind, die Kanalisationssysteme der Stadt schrubben.

So geschehen am 2. September in Jomtien, wo Häftlinge unter Beaufsichtigung in die Kanalisation hinabstiegen, um sie – ausgestattet mit Handschuhen und Eimern – von Schlamm und Abfall zu befreien. Mit der Maßnahme soll verhindert werden, dass die Drainagesysteme der Stadt verstopfen.

Gemäß Pattayas Vizebürgermeister Pattana Boonsawad hätten sich die Stadtverwaltung, das Amt für Sanitärtechnik und das Untersuchungsgefängnis Pattaya für den Einsatz von Gefangenen zur Reinigung des Drainagesystems entschieden, um die Überschwemmungen im Stadtgebiet in der Regenzeit zu verringern.