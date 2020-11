Great Wall nimmt Produktion auf

Written by: Björn Jahner | 29/11/2020

RAYONG: Great Wall Motors (GWM), einer der drei größten Automobilbauer Chinas, hat seine Produktionsstätte in der Provinz Rayong an der Ostküse des Landes in Betrieb genommen, die man zuvor vom US-Unternehmen General Motors (GM) übernommen hatte.

GWM hat darüber hinaus eine umfassende Modernisierung des Standortes in Rayong angekündigt, um mit technologisch fortschrittlichen Maschinen und Produktionsanlagen eine „intelligente Fabrik“ (smart factory) zu errichten. Der Begriff bezeichnet eine Produktionsumgebung, die sich selbst organisiert. Dazu gehören sowohl die Fertigungsanlagen als auch die Logistiksysteme. Die Produktionsstätte in Rayong ist die erste voll funktionsfähige Fabrik des Unternehmens in der ASEAN-Region. GWM plant, seine Aktivitäten in Thailand und in den ASEAN-Staaten weiter auszubauen mit dem Ziel, eine führende Rolle bei der Implementierung intelligenter Technologien in der Automobilindustrie zu übernehmen, um dadurch die Produktivität der Mitarbeiter und die Rentabilität zu steigern.