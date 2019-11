Gratis-U-Bahn-Fahrten für Väter am Vatertag

Von: Björn Jahner | 23.11.19

Am Vatertag können Väter den ganzen Tag kostenlos den MRT nutzen. Im Bild ein Zug der „Purple Line“. Foto: Wikimedia Rsa

BANGKOK: Die Bangkok Expressway and Metro Pcl (BEM) erlässt am Vatertag am Donnerstag, 5. Dezember allen Vätern den Fahrpreis für die MRT-Linien „Blue-“ und „Purple Line“.



Gemäß BEM sollen mit der Aktion die familiären Beziehungen gefestigt und die Umwelt durch den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel geschont werden. Die Gratisfahrten gelten den ganzen Tag und ausschließlich nur für Väter. Sie müssen sich lediglich am Schalter eine kostenlose Tageskarte lösen.



Der thailändische Vatertag ist ein Nationalfeiertag, an dem „hervorragende Väter des Landes“ ausgezeichnet werden. Er erinnert an den Geburtstag des am 13. Oktober 2016 verstorbenen Monarchen König Bhumibol Adulyadej.